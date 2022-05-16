Гюндоган, вероятно, покинет "Сити" летом
Полузащитник Илкай Гюндоган, вероятно, покинет "Манчестер Сити" грядущим летом.
Несмотря на обилие игроков центра поля в арсенале у главного тренера "Сити" Хосеп Гвардиолы, Гюндоган выходил в стартовом составе на 20 из 37 матчей этого сезона Премьер-Лиги.
Однако сейчас у Илкая остается только один год по контракту, и "горожане" уже сообщили 31-летнему немцу, что тот волен уйти в другой клуб по окончании этого сезона.
Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, это будет дружеское расставание — Гюндоган чувствует, что его карьера на той стадии, когда ему нужно играть регулярно, а "Сити" ему таких гарантий предоставить не может.
Также сообщается, что в понедельник Гюндоган на частном самолете улетел из Манчестера в Мадрид, что может быть намеком на планы Илюкая на будущее.
Добавим, что Гюндоган отыграл за "Сити" шесть сезонов после шесть сезонов после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 21 миллион фунтов.
16.05.2022 22:00
Просмотров: 677
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий