Гюндоган, вероятно, покинет "Сити" летом

Полузащитник Илкай Гюндоган, вероятно, покинет "Манчестер Сити" грядущим летом.

Несмотря на обилие игроков центра поля в арсенале у главного тренера "Сити" Хосеп Гвардиолы, Гюндоган выходил в стартовом составе на 20 из 37 матчей этого сезона Премьер-Лиги.



Однако сейчас у Илкая остается только один год по контракту, и "горожане" уже сообщили 31-летнему немцу, что тот волен уйти в другой клуб по окончании этого сезона.



Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, это будет дружеское расставание — Гюндоган чувствует, что его карьера на той стадии, когда ему нужно играть регулярно, а "Сити" ему таких гарантий предоставить не может.



Также сообщается, что в понедельник Гюндоган на частном самолете улетел из Манчестера в Мадрид, что может быть намеком на планы Илюкая на будущее.



Добавим, что Гюндоган отыграл за "Сити" шесть сезонов после шесть сезонов после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 21 миллион фунтов.