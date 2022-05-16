Дэниелс из "Блэкпула" назвался геем
Нападающий "Блэкпула" Джейк Дэниелс объявил, что он является геем.
В минувший уикенд английская пресса анонсировала каминг-аут со стороны игрока Чемпионшипа, и в понедельник 17-летний Дэниелс раскрыл себя.
Таким образом, Дэниелс, дебютировавший за первую команду "Блэкпул" ранее в мае, становится первым открытым геем среди действующих игроков в английском футболе.
"Конечно, я осознаю, что на это будет реакция, и частично она будет гомофобной — возможно, на стадионах и в социальных сетях".
"Легко стать мишенью для людей. Но я смотрю на это так: я играю в футбол, а они пусть кричат на меня. Они платят, чтобы увидеть мою игру, а я зарабатываю этим на жизнь. Поэтому кричите, если хотите, мне без разницы".
"Я не буду затыкать людям рот, мне просто нужно научиться не давать этому влиять на меня. Надеюсь, совершив каминг-аут, я смогу стать примером для подражания и помогу другим сделать то же самое, если они этого хотят".
"Мне только 17, но я ясно понимаю, что хочу этого, и если другие люди посмотрят на меня и почувствуют, что тоже могут совершить каминг-аут, то это будет великолепно", — сообщил Дэниелс Sky Sports.
16.05.2022 21:00
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Последние комментарии:
почему никто не кричит что он гетеро? почему педики орут на весь мир что хотят сосать щлены?
"Мне только 17, но я ясно понимаю, что хочу этого,
Источник: http://fapl.ru/posts/93208/?c=1
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У латентных геев на сайте сейчас бомбалейло будет от такой новости)
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ждём этого педика в лгбтпуле, наверняка клопка уже требует его трансфера
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пздц я думал геи ток у портовых шлюх, ведь их тренер петушара еще тот
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Пидарас сука. Пошёл нахуй!
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карьера считай закончена, будет аки рэшфорд на другом деле сосредоточен, зато контракты рекламные получит и станет известным.
назвался груздем полезай в кузов
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"Боже мой, да всем насрать!"©
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Ливерпуль уже на телефоне!
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И тут продажи одного известного виски резко упали.
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