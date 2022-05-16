Дэниелс из "Блэкпула" назвался геем

Нападающий "Блэкпула" Джейк Дэниелс объявил, что он является геем.

В минувший уикенд английская пресса анонсировала каминг-аут со стороны игрока Чемпионшипа, и в понедельник 17-летний Дэниелс раскрыл себя.



Таким образом, Дэниелс, дебютировавший за первую команду "Блэкпул" ранее в мае, становится первым открытым геем среди действующих игроков в английском футболе.



"Конечно, я осознаю, что на это будет реакция, и частично она будет гомофобной — возможно, на стадионах и в социальных сетях".



"Легко стать мишенью для людей. Но я смотрю на это так: я играю в футбол, а они пусть кричат на меня. Они платят, чтобы увидеть мою игру, а я зарабатываю этим на жизнь. Поэтому кричите, если хотите, мне без разницы".



"Я не буду затыкать людям рот, мне просто нужно научиться не давать этому влиять на меня. Надеюсь, совершив каминг-аут, я смогу стать примером для подражания и помогу другим сделать то же самое, если они этого хотят".



"Мне только 17, но я ясно понимаю, что хочу этого, и если другие люди посмотрят на меня и почувствуют, что тоже могут совершить каминг-аут, то это будет великолепно", — сообщил Дэниелс Sky Sports.



