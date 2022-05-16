Дэниелс из "Блэкпула" назвался геем

Джейк Дэниелс Нападающий "Блэкпула" Джейк Дэниелс объявил, что он является геем.

В минувший уикенд английская пресса анонсировала каминг-аут со стороны игрока Чемпионшипа, и в понедельник 17-летний Дэниелс раскрыл себя.

Таким образом, Дэниелс, дебютировавший за первую команду "Блэкпул" ранее в мае, становится первым открытым геем среди действующих игроков в английском футболе.

"Конечно, я осознаю, что на это будет реакция, и частично она будет гомофобной — возможно, на стадионах и в социальных сетях".

"Легко стать мишенью для людей. Но я смотрю на это так: я играю в футбол, а они пусть кричат на меня. Они платят, чтобы увидеть мою игру, а я зарабатываю этим на жизнь. Поэтому кричите, если хотите, мне без разницы".

"Я не буду затыкать людям рот, мне просто нужно научиться не давать этому влиять на меня. Надеюсь, совершив каминг-аут, я смогу стать примером для подражания и помогу другим сделать то же самое, если они этого хотят".

"Мне только 17, но я ясно понимаю, что хочу этого, и если другие люди посмотрят на меня и почувствуют, что тоже могут совершить каминг-аут, то это будет великолепно", — сообщил Дэниелс Sky Sports.


Метки Блэкпул, Дэниелс, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2022 21:00

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  1. chlesea88 16.05.2022 21:20 # chlesea88
    почему никто не кричит что он гетеро? почему педики орут на весь мир что хотят сосать щлены?

    "Мне только 17, но я ясно понимаю, что хочу этого,

    Источник: http://fapl.ru/posts/93208/?c=1

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  2. andrew-sg8 16.05.2022 21:19 # andrew-sg8
    У латентных геев на сайте сейчас бомбалейло будет от такой новости)

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  3. true-manc 16.05.2022 21:14 # true-manc
    ждём этого педика в лгбтпуле, наверняка клопка уже требует его трансфера

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  4. timac 16.05.2022 21:13 # timac
    пздц я думал геи ток у портовых шлюх, ведь их тренер петушара еще тот

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  5. mancunia-planet 16.05.2022 21:13 # mancunia-planet
    Пидарас сука. Пошёл нахуй!

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  6. liverfun 16.05.2022 21:11 # liverfun
    карьера считай закончена, будет аки рэшфорд на другом деле сосредоточен, зато контракты рекламные получит и станет известным.
    назвался груздем полезай в кузов

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  7. leysan 16.05.2022 21:10 # leysan
    "Боже мой, да всем насрать!"©

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  8. chelsea 16.05.2022 21:09 # chelsea
    Ливерпуль уже на телефоне!

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  9. jirrort 16.05.2022 21:04 # jirrort
    И тут продажи одного известного виски резко упали.

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