Тен Хаг: "Роналду — гигант"

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выступил с похвалой в адрес нападающего Криштиану Роналду.

37-летний Роналду является лучшим бомбардиром "Юнайтед" в этом сезоне, забив 24 гола во всех соревнованиях, и первое высказывание Тен Хага насчет Криштиану можно воспринимать как намек на то, что Эрик не собирается отказываться от ветерана.



"Мне все еще нужно провести детальный анализ, мне все еще нужно поработать с составом, но я бы хотел прояснить, что в "Юнайтед" много хороших игроков".



"Мы должны заставить их функционировать как команда, но определенно, Роналду — гигант", — цитирует Тен Хага Sky Sports.