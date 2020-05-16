Тен Хаг: "Роналду — гигант"

Криштиану Роналду Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выступил с похвалой в адрес нападающего Криштиану Роналду.

37-летний Роналду является лучшим бомбардиром "Юнайтед" в этом сезоне, забив 24 гола во всех соревнованиях, и первое высказывание Тен Хага насчет Криштиану можно воспринимать как намек на то, что Эрик не собирается отказываться от ветерана.

"Мне все еще нужно провести детальный анализ, мне все еще нужно поработать с составом, но я бы хотел прояснить, что в "Юнайтед" много хороших игроков".

"Мы должны заставить их функционировать как команда, но определенно, Роналду — гигант", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2022 20:00

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  1. sayk2 16.05.2022 21:06 # sayk2
    Лучший, даже свои недостатки сделал преимуществом

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  2. mancunia-planet 16.05.2022 20:56 # mancunia-planet
    Рон топчик, но в следующем сезоне будет ещё тяжелее чисто физически.

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