"Челси" может побороться за Левандовски

"Челси" может вступить в борьбу за нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Контракт Левандовски с "Баварией" истекает только летом 2023, однако Роберт сообщил своему клубу, что намерен уйти уже в ближайшее трансферное окно.



По информации The Guardian, Левандовски хочет попробовать себя в Испании и устно уже согласовал трехлетний контракт с "Барселоной".



Однако "Бавария" не желает отпускать своего бомбардира и уж точно не отпустит его задешево. Поэтому "Барселоне", учитывая тяжелую финансовую ситуацию на "Ноу Камп", будет сложно потянуть покупку 33-летнего поляка.



Если переход Левандовски в "Барселону" сорвется, это может открыть дверь для "Челси", который, как утверждает издание, наблюдает за ситуацией вокруг Роберта.



Главный тренер "Челси" Томас Тухель является огромным поклонником Левандовски, который забил 343 гола после своего перехода в "Баварию" в 2014 году.