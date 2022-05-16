Гвардиола предвкушает возможность стать чемпионом дома

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что предвкушает возможность стать чемпионом Премьер-Лиги перед своими болельщиками.

Сыграв с "Вест Хэмом" только вничью (2:2), "Сити" сохранил инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



Если во вторник "Ливерпуль" не проигрывает "Саутгемптону", то судьба титула решится в последнем туре, когда "горожане" примут на своем поле "Астон Виллу", и Гвардиола уже предвкушает этот матч.



"Теперь каких-либо дебатов насчет разницы мячей или вроде того быть уже не может — нам нужно выиграть свой матч, чтобы стать чемпионами. Если мы не выиграем, чемпионом будет "Ливерпуль".



"Я могу заверить вас кое в чем: через неделю билеты на стадион будут распроданы, и на протяжении 95 минут мы будем стараться, не щадя своих жизней, ради них (фанатов), а они — ради нас".



"Выиграть один матч и стать чемпионами дома — это невероятная привилегия. Я нахожусь в предвкушении", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.