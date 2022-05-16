Клопп считает этот сезон хорошим для "Ливерпуля", даже без Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что этот сезон можно назвать хорошим для его команды, как бы он ни завершился.

Как признается Клопп, победа в субботнем финале Кубка Англии над "Челси" принесла ему облегчение. Теперь Юргену, чья команда также завоевала Кубок Лиги в этом сезоне, не страшно упустить титул Премьер-Лиги и трофей Лиги Чемпионов.



"Думаю, это в любом случае хороший сезон, учитывая нашу игру на протяжении сезона, два кубка и то, что мы сражались за титул до последнего".



"Кубок Англии — соревнование огромной важности, и это было замечательно ощущение. Мы высвободились от давления, что сделало победу еще приятнее".



"Было бы замечательно выиграть еще и Лигу Чемпионов через несколько недель. Но нам противостоит самая опытная команда Лиги Чемпионов на этой планете".



"Не сказать, что мы такие уж фавориты. Они уже выиграли свою лигу. Но до тех пор нам еще предстоит сыграть два важных матча", — цитирует Клоппа ESPN.