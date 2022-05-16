37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 16 мая, поединком "Ньюкасла" и "Арсенала" продолжится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция



В случае победы "Ньюкасл" наберет 46 очков, что стало бы рекордом для клуба с момента возвращения в Премьер-Лигу пять лет назад. "Сороки" проиграли все девять матчей чемпионата в этом сезоне против команд из топ-5, пропустив 27 голов.



В 10 последних матчах Премьер-Лиги "Арсенал" одержал пять побед и потерпел пять поражений. "Канониры" пропускали в каждом из восьми последних поединков чемпионата.



"Арсенал" выиграл 18 из 19 последних встреч с "Ньюкаслом" в чемпионате и кубках. "Сороки" не могут забить "канонирам" уже семь поединков кряду во всех соревнованиях.



Впервые за долгое время в старте "Ньюкасла" могут выйти Киран Триппьер и Каллум Уилсон. Райан Фрэйзер должен залечить бедро.



"Арсеналу" нужно оценить состояние защитников Бена Уайта и Габриэля. Роб Холдинг дисквалифицирован.