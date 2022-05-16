37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Габриэль Мартинелли В понедельник, 16 мая, поединком "Ньюкасла" и "Арсенала" продолжится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция

В случае победы "Ньюкасл" наберет 46 очков, что стало бы рекордом для клуба с момента возвращения в Премьер-Лигу пять лет назад. "Сороки" проиграли все девять матчей чемпионата в этом сезоне против команд из топ-5, пропустив 27 голов.

В 10 последних матчах Премьер-Лиги "Арсенал" одержал пять побед и потерпел пять поражений. "Канониры" пропускали в каждом из восьми последних поединков чемпионата.

"Арсенал" выиграл 18 из 19 последних встреч с "Ньюкаслом" в чемпионате и кубках. "Сороки" не могут забить "канонирам" уже семь поединков кряду во всех соревнованиях.

Впервые за долгое время в старте "Ньюкасла" могут выйти Киран Триппьер и Каллум Уилсон. Райан Фрэйзер должен залечить бедро.

"Арсеналу" нужно оценить состояние защитников Бена Уайта и Габриэля. Роб Холдинг дисквалифицирован.


Метки анонс тура, Арсенал, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 16.05.2022 16:25 # roberto-89
    Ливерпуль" лидирует в борьбе за вундеркинда "Бирмингема" Джоба Беллингема, который приходится младшим братом полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду

    Источник: http://fapl.ru/
    Очередной топарь на подходе братишки)))))))))))

    (ответить)

  2. largo-winch 16.05.2022 16:25 # largo-winch
    Все ждут чуда от Коутиньо, а победу принесёт Данни Ингз.

    Просто запомните мои слова.

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  3. narcot 16.05.2022 16:19 # narcot
    Машины под маркой "Москвич" могут появиться уже в 2022 году — Минпромторг России

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  4. thegodfather 16.05.2022 16:16 # thegodfather
    вперед Ньюкасл, за Дона!
    Артета не дорос до ЛЧ.

    Источник: http://fapl.ru/posts/93193/?c=1

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  5. mufc1994 16.05.2022 16:12 # mufc1994
    Командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат" погиб на войне в Украине.

    Источник: батальон Кастуся Калиновского в Facebook, "Наша Ніва"

    Дословно батальон: "Сегодня наш батальон понес огромные потери. В ходе операции по освобождению украинского села от российской оккупации был смертельно ранен командир роты, военнослужащий нашего батальона Павел "Волат". Его пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели".


    Змагарские крысы подыхают, нарковрот, у тебя траур сегодня

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  6. narcot 16.05.2022 16:06 # narcot
    Оруууу



    За 105 дней "зимней войны" советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, 246 тысяч солдат были ранены, контужены, получили тяжелые и средние обморожения. Финские потери составили 26 тысяч человек, 43,5 тысячи солдат были ранены.

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  7. narcot 16.05.2022 16:05 # narcot
    У вас тут дед обосрался и уже не видит проблем со вступлением Швеции и Финляндии в нато)))


    &#9642;На осень запланирована целая серия совместных военных учений ОДКБ, их количество будет расширятьс
    &#9642;Цель биолабораторий США на постсоветском пространстве - сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов;
    &#9642;Расширение НАТО носит искусственный характер;
    &#9642;На Украине давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывает глаза коллективный Запад;
    &#9642;Контингент ОДКБ спас Казахстан от захвата власти экстремистами;
    &#9642;У России нет проблем с Финляндией и Швецией, их возможное вступление в НАТО не создает угроз для Москвы. Но расширение военной инфраструктуры на территориях, которые войдут в НАТО, вызовет ответную реакцию.

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  8. narcot 16.05.2022 16:04 # narcot
    На российских телеканалах в ближайшее время выйдут фильмы и сериалы из Ирана.

    «Это простые, но интересные и жизненные темы. Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты — все это обязательно понравится российскому зрителю», — заявил РИА Новости глава культурного представительства при посольстве Ахмадванд.

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