37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 16 мая, поединком "Ньюкасла" и "Арсенала" продолжится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция
В случае победы "Ньюкасл" наберет 46 очков, что стало бы рекордом для клуба с момента возвращения в Премьер-Лигу пять лет назад. "Сороки" проиграли все девять матчей чемпионата в этом сезоне против команд из топ-5, пропустив 27 голов.
В 10 последних матчах Премьер-Лиги "Арсенал" одержал пять побед и потерпел пять поражений. "Канониры" пропускали в каждом из восьми последних поединков чемпионата.
"Арсенал" выиграл 18 из 19 последних встреч с "Ньюкаслом" в чемпионате и кубках. "Сороки" не могут забить "канонирам" уже семь поединков кряду во всех соревнованиях.
Впервые за долгое время в старте "Ньюкасла" могут выйти Киран Триппьер и Каллум Уилсон. Райан Фрэйзер должен залечить бедро.
"Арсеналу" нужно оценить состояние защитников Бена Уайта и Габриэля. Роб Холдинг дисквалифицирован.
16.05.2022 16:00
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Оруууу
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▪На осень запланирована целая серия совместных военных учений ОДКБ, их количество будет расширятьс
▪Цель биолабораторий США на постсоветском пространстве - сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов;
▪Расширение НАТО носит искусственный характер;
▪На Украине давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывает глаза коллективный Запад;
▪Контингент ОДКБ спас Казахстан от захвата власти экстремистами;
▪У России нет проблем с Финляндией и Швецией, их возможное вступление в НАТО не создает угроз для Москвы. Но расширение военной инфраструктуры на территориях, которые войдут в НАТО, вызовет ответную реакцию.
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На российских телеканалах в ближайшее время выйдут фильмы и сериалы из Ирана.
«Это простые, но интересные и жизненные темы. Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты — все это обязательно понравится российскому зрителю», — заявил РИА Новости глава культурного представительства при посольстве Ахмадванд.
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