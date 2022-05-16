"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Джоба Беллингема

Джоб Беллингем "Ливерпуль" лидирует в борьбе за вундеркинда "Бирмингема" Джоба Беллингема, который приходится младшим братом полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему.

16-летний Джоб сыграл три матча за "Бирмингем" в этом сезоне и сейчас размышляет о том, где ему заключить свой первый профессиональный контракт.

По информации Daily Mirror, "Ливерпуль" попросил держать в курсе ситуации относительно ситуации Джоба, способного сыграть на нескольких позициях в полузащите и даже в нападении.

Среди претендентов на английского таланта значатся "Манчестер Сити" и "Ньюкасл", однако именно "красные" считаются ранним фаворитом на младшего из братьев Беллингемов. Естественно, "Бирмингем" тоже не теряет надежд сохранить Джоба.

Добавим, "Ливерпулю" приписывают интерес и к 18-летнему Джуду, однако тот уже подтвердил, что следующий сезон проведет в Дортмунде.


Метки Беллингем, Боруссия, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. van-dijk 16.05.2022 16:21 # van-dijk
    Беллингем наш!

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  2. ray-black 16.05.2022 16:19 # ray-black
    Джуд и Джоб. У родителей видать очень жесткие критерии в выборе имен для детей.

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  3. shakur 16.05.2022 15:31 # shakur
    Приманка для старшего.

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  4. true-manc 16.05.2022 15:17 # true-manc
    не смогли подписать основного Беллингема - переключились на его пародию
    в это весь лузерпук

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