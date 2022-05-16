"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Джоба Беллингема
"Ливерпуль" лидирует в борьбе за вундеркинда "Бирмингема" Джоба Беллингема, который приходится младшим братом полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему.
16-летний Джоб сыграл три матча за "Бирмингем" в этом сезоне и сейчас размышляет о том, где ему заключить свой первый профессиональный контракт.
По информации Daily Mirror, "Ливерпуль" попросил держать в курсе ситуации относительно ситуации Джоба, способного сыграть на нескольких позициях в полузащите и даже в нападении.
Среди претендентов на английского таланта значатся "Манчестер Сити" и "Ньюкасл", однако именно "красные" считаются ранним фаворитом на младшего из братьев Беллингемов. Естественно, "Бирмингем" тоже не теряет надежд сохранить Джоба.
Добавим, "Ливерпулю" приписывают интерес и к 18-летнему Джуду, однако тот уже подтвердил, что следующий сезон проведет в Дортмунде.
16.05.2022 15:00
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Последние комментарии:
Беллингем наш!
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Джуд и Джоб. У родителей видать очень жесткие критерии в выборе имен для детей.
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Приманка для старшего.
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не смогли подписать основного Беллингема - переключились на его пародию
в это весь лузерпук
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