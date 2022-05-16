"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Джоба Беллингема

"Ливерпуль" лидирует в борьбе за вундеркинда "Бирмингема" Джоба Беллингема, который приходится младшим братом полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему.

16-летний Джоб сыграл три матча за "Бирмингем" в этом сезоне и сейчас размышляет о том, где ему заключить свой первый профессиональный контракт.



По информации Daily Mirror, "Ливерпуль" попросил держать в курсе ситуации относительно ситуации Джоба, способного сыграть на нескольких позициях в полузащите и даже в нападении.



Среди претендентов на английского таланта значатся "Манчестер Сити" и "Ньюкасл", однако именно "красные" считаются ранним фаворитом на младшего из братьев Беллингемов. Естественно, "Бирмингем" тоже не теряет надежд сохранить Джоба.



Добавим, "Ливерпулю" приписывают интерес и к 18-летнему Джуду, однако тот уже подтвердил, что следующий сезон проведет в Дортмунде.