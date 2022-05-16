Артета признался, что изначально был бы согласен на пятое место

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что согласился бы на пятое место, если бы оное ему предложили на старте сезона Премьер-Лиги.

Прошлый сезон "Арсенал" завершил только на восьмой строчке, поэтому изначально пятое место выглядело приемлемым для Артеты. Однако сейчас у "канониров" есть реальные шансы финишировать четвертыми, и Микель решительно настроен использовать эту возможность.



"Был бы я рад пятой позиции на старте сезона? Да, абсолютно. Это хорошее место".



"Но все в наших руках, и за последние месяцы мы проделали большую работу, чтобы оказаться в этом положении, поэтому давайте сделаем это. Мы хотим играть в Лиге Чемпионов. Как я уже сказал, все в наших руках, и мы по-настоящему хотим использовать эту возможность".



"Мы испытываем не давление, а восторг. Мы стремились к этому последние месяцы. Место в топ-4 — наша цель. Все в наших руках, и мы хотим сделать это", — цитирует Артету Daily Mirror.