Артета признался, что изначально был бы согласен на пятое место

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что согласился бы на пятое место, если бы оное ему предложили на старте сезона Премьер-Лиги.

Прошлый сезон "Арсенал" завершил только на восьмой строчке, поэтому изначально пятое место выглядело приемлемым для Артеты. Однако сейчас у "канониров" есть реальные шансы финишировать четвертыми, и Микель решительно настроен использовать эту возможность.

"Был бы я рад пятой позиции на старте сезона? Да, абсолютно. Это хорошее место".

"Но все в наших руках, и за последние месяцы мы проделали большую работу, чтобы оказаться в этом положении, поэтому давайте сделаем это. Мы хотим играть в Лиге Чемпионов. Как я уже сказал, все в наших руках, и мы по-настоящему хотим использовать эту возможность".

"Мы испытываем не давление, а восторг. Мы стремились к этому последние месяцы. Место в топ-4 — наша цель. Все в наших руках, и мы хотим сделать это", — цитирует Артету Daily Mirror.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2022 14:00

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  1. easports 16.05.2022 14:20 # easports
    соломку чтоли постелил, тип.

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  2. grafters 16.05.2022 14:16 # grafters
    ну вот и катай ничейку с Ньюкаслом и твои ожидания сбудутся.

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  3. slavaukraine 16.05.2022 14:07 # slavaukraine
    Сясииииииииииииииииииииииииииииии

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