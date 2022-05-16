Конте рассказал о массовом отравлении в стане "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что его команда столкнулась с массовым отравлением в преддверии матча против "Бернли".

В воскресенье "Тоттенхэм" добыл победу 1:0 над аутсайдером Премьер-Лиги благодаря пенальти Харри Кейна и минимум на сутки поднялся в топ-4.



Подготовка к этому матчу была нарушена тем, что сразу у нескольких игроков, включая Уго Льориса, Деяна Кулусевски, Харри Уинкса и Пьерлуиджи Голлини, заболели животы, и они не смогли тренироваться в субботу.



"Это было непросто, потому что вчера доктор прислал мне сообщение о том, что несколько игроков чувствуют себя неважно из-за проблем с животом. Их рвало и поднялась температура".



"Они повели себя очень профессионально и учли нашу положение. Они не были готовы на 100 процентов физически, но Уго наш капитан, и он совершенно не хотел пропустить этот матч", — цитирует Конте Daily Mail.