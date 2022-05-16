Конте рассказал о массовом отравлении в стане "Тоттенхэма"

Антонио Конте и Деян Кулусевски Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что его команда столкнулась с массовым отравлением в преддверии матча против "Бернли".

В воскресенье "Тоттенхэм" добыл победу 1:0 над аутсайдером Премьер-Лиги благодаря пенальти Харри Кейна и минимум на сутки поднялся в топ-4.

Подготовка к этому матчу была нарушена тем, что сразу у нескольких игроков, включая Уго Льориса, Деяна Кулусевски, Харри Уинкса и Пьерлуиджи Голлини, заболели животы, и они не смогли тренироваться в субботу.

"Это было непросто, потому что вчера доктор прислал мне сообщение о том, что несколько игроков чувствуют себя неважно из-за проблем с животом. Их рвало и поднялась температура".

"Они повели себя очень профессионально и учли нашу положение. Они не были готовы на 100 процентов физически, но Уго наш капитан, и он совершенно не хотел пропустить этот матч", — цитирует Конте Daily Mail.


Метки Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. slavaukraine 16.05.2022 14:04 # slavaukraine
    ПРОСТО ВОЙНЫ!

    Уго вообще надо памятник ставить у Тоттенхэм Стэдиум, просто великий игрок и легенда Тоттенхэма. Как же жаль, что так быстро идет время..

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  2. liverpool888 16.05.2022 13:55 # liverpool888
    Кстати, а куда пропала рубрика смешных моментов или лучших голов? Неужели её перестали выпускать на англоязычной версии?
    Сайт медленно и уверенно деградирует...

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  3. laika 16.05.2022 13:33 # laika
    Ремейк 2006-го?

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  4. hunter022 16.05.2022 13:11 # hunter022
    Кормились протухшими сородичами?

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