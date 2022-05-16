Конте рассказал о массовом отравлении в стане "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что его команда столкнулась с массовым отравлением в преддверии матча против "Бернли".
В воскресенье "Тоттенхэм" добыл победу 1:0 над аутсайдером Премьер-Лиги благодаря пенальти Харри Кейна и минимум на сутки поднялся в топ-4.
Подготовка к этому матчу была нарушена тем, что сразу у нескольких игроков, включая Уго Льориса, Деяна Кулусевски, Харри Уинкса и Пьерлуиджи Голлини, заболели животы, и они не смогли тренироваться в субботу.
"Это было непросто, потому что вчера доктор прислал мне сообщение о том, что несколько игроков чувствуют себя неважно из-за проблем с животом. Их рвало и поднялась температура".
"Они повели себя очень профессионально и учли нашу положение. Они не были готовы на 100 процентов физически, но Уго наш капитан, и он совершенно не хотел пропустить этот матч", — цитирует Конте Daily Mail.
16.05.2022 13:00
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ПРОСТО ВОЙНЫ!
Уго вообще надо памятник ставить у Тоттенхэм Стэдиум, просто великий игрок и легенда Тоттенхэма. Как же жаль, что так быстро идет время..
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Кстати, а куда пропала рубрика смешных моментов или лучших голов? Неужели её перестали выпускать на англоязычной версии?
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