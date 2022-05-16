Тухель не надеется достичь уровня "Ливерпуля" и "Сити" за лето

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что за одно лето его команде вряд ли удастся достичь уровня "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

В этом сезоне "Челси" проиграл "Ливерпулю" в финалах Кубка Лиги и Кубка Англии, а также финиширует с почтительным отставанием от "красных" и "Сити" в Премьер-Лиге.



Некоторые болельщики лондонского клуба связывают большие надежды с летним трансферным окном, однако Тухель предупреждает, что "синим" сперва необходимо восполнить потери.



"Это (достичь уровня "Ливерпуля" и "Сити" за лето) может оказаться невозможным. Я должен это признать. Они улучшают свои составы с каждым трансферным окном".



"Мы же, как кажется, теряем ключевого игрока. Мы теряем, конечно, Тони (Рюдигера), мы теряем Андреаса (Кристенсена). Так что это тяжело, мы и так уступаем им", — цитирует Тухеля The Independent.