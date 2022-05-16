Эриксен: "Был бы счастлив снова сыграть в Лиге Чемпионов"

Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен заявил, что хотел бы снова сыграть в Лиге Чемпионов.

В соответствии со своим краткосрочным контрактом, заключенным в январе, Эриксену остается сыграть только один матч за "Брентфорд", а дальше Кристиан должен будет решить, уйдет он или останется.



Своей игрой во второй половине сезона Эриксен показал, что может быть полезен и более серьезному клубу. Одним из факторов, хотя и не определяющим, для 30-летнего датчанина будет Лига Чемпионов.



"Я не думаю, что есть футболисты, которые могут просто взять и выбрать себе клуб, потому что нужно учитывать много критериев".



"У меня есть различные предложения и варианты, которые мы рассматриваем, а затем мы примем решение".



Я был бы счастлив снова сыграть в Лиге Чемпионов. Я знаю, насколько это весело, но это не основной фактор для меня", — сообщил Эриксен Viaplay.