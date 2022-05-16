Эриксен: "Был бы счастлив снова сыграть в Лиге Чемпионов"

Кристиан Эриксен Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен заявил, что хотел бы снова сыграть в Лиге Чемпионов.

В соответствии со своим краткосрочным контрактом, заключенным в январе, Эриксену остается сыграть только один матч за "Брентфорд", а дальше Кристиан должен будет решить, уйдет он или останется.

Своей игрой во второй половине сезона Эриксен показал, что может быть полезен и более серьезному клубу. Одним из факторов, хотя и не определяющим, для 30-летнего датчанина будет Лига Чемпионов.

"Я не думаю, что есть футболисты, которые могут просто взять и выбрать себе клуб, потому что нужно учитывать много критериев".

"У меня есть различные предложения и варианты, которые мы рассматриваем, а затем мы примем решение".

Я был бы счастлив снова сыграть в Лиге Чемпионов. Я знаю, насколько это весело, но это не основной фактор для меня", — сообщил Эриксен Viaplay.


Метки Брентфорд, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2022 11:00

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