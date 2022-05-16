Игрок-гей из Чемпионшипа готовится к каминг-ауту

Игрок-гей из клуба Чемпионшипа собирается совершить каминг-аут на стартовавшей неделе.

Как сообщает Daily Mail, юный футболист, чье имя не разглашается, уже заручился полной поддержкой своих партнеров по команде и руководства клуба.



Сам игрок чувствует себя "очень расслабленно" в преддверии запланированного телевизионного интервью, в котором он и расскажет о своей гомосексуальности.



Игрок настроен "сорвать клеймо" относительно геев в футболе и надеется, что его примеру последуют другие.



Отметим, что в данный момент в профессиональном английском футболе нет ни одного открытого игрока-гея. Последним таковым был Джастин Фашану, совершивший каминг-аут в 1990 году, за восемь лет до своего самоубийства.