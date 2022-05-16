Игрок-гей из Чемпионшипа готовится к каминг-ауту
Игрок-гей из клуба Чемпионшипа собирается совершить каминг-аут на стартовавшей неделе.
Как сообщает Daily Mail, юный футболист, чье имя не разглашается, уже заручился полной поддержкой своих партнеров по команде и руководства клуба.
Сам игрок чувствует себя "очень расслабленно" в преддверии запланированного телевизионного интервью, в котором он и расскажет о своей гомосексуальности.
Игрок настроен "сорвать клеймо" относительно геев в футболе и надеется, что его примеру последуют другие.
Отметим, что в данный момент в профессиональном английском футболе нет ни одного открытого игрока-гея. Последним таковым был Джастин Фашану, совершивший каминг-аут в 1990 году, за восемь лет до своего самоубийства.
16.05.2022 10:00
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Последние комментарии:
это я
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Домашняя форма Нольсити на сезон 23-24
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"Игрок-гей из Че"
Понятно, дальше можно и не читать.
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Отличный трансфер для аснла.
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А как же Хитцльшпергер?!
Он же открыто признавался о своей ориентации?!
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> Игрок-гей из Чемпионшипа
Райан Брюстер или какой-то другой лгбтпулец
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Ну гей и гей, всем пох1уй на него и его каминг аут, как будто бл1ять новую вселенную решил показать людям.. Хотя звучит двусмысленно эхэхэхэ)))
В общем и целом пое1бать
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> уже заручился полной поддержкой своих партнеров по команде
Уже пустили по кругу всей командой?
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