Игрок-гей из Чемпионшипа готовится к каминг-ауту

Чемпионшип Игрок-гей из клуба Чемпионшипа собирается совершить каминг-аут на стартовавшей неделе.

Как сообщает Daily Mail, юный футболист, чье имя не разглашается, уже заручился полной поддержкой своих партнеров по команде и руководства клуба.

Сам игрок чувствует себя "очень расслабленно" в преддверии запланированного телевизионного интервью, в котором он и расскажет о своей гомосексуальности.

Игрок настроен "сорвать клеймо" относительно геев в футболе и надеется, что его примеру последуют другие.

Отметим, что в данный момент в профессиональном английском футболе нет ни одного открытого игрока-гея. Последним таковым был Джастин Фашану, совершивший каминг-аут в 1990 году, за восемь лет до своего самоубийства.


Метки Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2022 10:00

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  1. chlesea88 16.05.2022 10:50 # chlesea88
    это я

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  2. beautiful-lie 16.05.2022 10:20 # beautiful-lie
    Домашняя форма Нольсити на сезон 23-24

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  3. shakur 16.05.2022 10:19 # shakur
    "Игрок-гей из Че"
    Понятно, дальше можно и не читать.

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  4. chelsea88 16.05.2022 10:12 # chelsea88
    Отличный трансфер для аснла.

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  5. restor 16.05.2022 10:10 # restor
    А как же Хитцльшпергер?!

    Он же открыто признавался о своей ориентации?!

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  6. true-manc 16.05.2022 10:10 # true-manc
    > Игрок-гей из Чемпионшипа

    Райан Брюстер или какой-то другой лгбтпулец

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  7. vagifspurs 16.05.2022 10:06 # vagifspurs
    Ну гей и гей, всем пох1уй на него и его каминг аут, как будто бл1ять новую вселенную решил показать людям.. Хотя звучит двусмысленно эхэхэхэ)))

    В общем и целом пое1бать

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  8. superglor 16.05.2022 10:04 # superglor
    > уже заручился полной поддержкой своих партнеров по команде

    Уже пустили по кругу всей командой?

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