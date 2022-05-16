Фанаты "Эвертона" оскорбили семьи Генри и Тоуни на расовой почве
Члены семей Рико Генри и Айвена Тоуни, двух игроков "Брентфорда", подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков "Эвертона".
В воскресенье "Брентфорд" добыл три очка на "Гудисон Парк" (2:3), а победный для "пчел" гол забил как раз Генри.
Однако этот успел был омрачен для "Брентфорда" поведением местных болельщиков, о чем Генри и Тоуни написали в социальных сетях после матча.
"В футболе — или обществе — нет места расизму. Мы взаимодействуем с мерсисайдской полицией, чтобы установить всех причастных и принять должные меры", — отреагировал на это "Эвертон".
16.05.2022 09:00
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