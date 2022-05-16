Фанаты "Эвертона" оскорбили семьи Генри и Тоуни на расовой почве

Члены семей Рико Генри и Айвена Тоуни, двух игроков "Брентфорда", подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков "Эвертона".

В воскресенье "Брентфорд" добыл три очка на "Гудисон Парк" (2:3), а победный для "пчел" гол забил как раз Генри.



Однако этот успел был омрачен для "Брентфорда" поведением местных болельщиков, о чем Генри и Тоуни написали в социальных сетях после матча.



"В футболе — или обществе — нет места расизму. Мы взаимодействуем с мерсисайдской полицией, чтобы установить всех причастных и принять должные меры", — отреагировал на это "Эвертон".