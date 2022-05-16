Кристенсен отказался от участия в финале Кубка Англии

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен по своей инициативе отказался от участия в финале Кубка Англии против "Ливерпуля".

26-летнего Кристенсена, вопрос о переходе которого в "Барселону" свободным агентом по окончании сезона выглядит практически решенным, неожиданно не оказалось в заявке "Челси" на субботний матч, проигранный "синими" в серии пенальти после 120 минут без голов.



Как сообщает The Guardian, у Кристенсена не было никакой травмы, однако в течение недели Андреас неважно себя чувствовал и в субботу утром сказал главному тренеру Томасу Тухелю, что не может сыграть.



Даже если Тухель не планировал выпустить Кристенсена в стартовом составе, Андреас все равно бы пригодился, поскольку Тиаго Силва травмировался рано в матче, мужественно продержавшись до самого конца.



Нельзя не отметить, что в концовке сезона форма Кристенсена пошла на спад. В проигранных матчах против "Реала" и "Арсенала" в апреле Тухель убирал Андреаса уже в перерыве.



Можно предположить, что датский защитник уже мысленно в своем новом клубе и бережет себя, не желая, чтобы какая-нибудь глупая травма сорвала его трансфер.