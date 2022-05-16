Кристенсен отказался от участия в финале Кубка Англии

Андреас Кристенсен Защитник "Челси" Андреас Кристенсен по своей инициативе отказался от участия в финале Кубка Англии против "Ливерпуля".

26-летнего Кристенсена, вопрос о переходе которого в "Барселону" свободным агентом по окончании сезона выглядит практически решенным, неожиданно не оказалось в заявке "Челси" на субботний матч, проигранный "синими" в серии пенальти после 120 минут без голов.

Как сообщает The Guardian, у Кристенсена не было никакой травмы, однако в течение недели Андреас неважно себя чувствовал и в субботу утром сказал главному тренеру Томасу Тухелю, что не может сыграть.

Даже если Тухель не планировал выпустить Кристенсена в стартовом составе, Андреас все равно бы пригодился, поскольку Тиаго Силва травмировался рано в матче, мужественно продержавшись до самого конца.

Нельзя не отметить, что в концовке сезона форма Кристенсена пошла на спад. В проигранных матчах против "Реала" и "Арсенала" в апреле Тухель убирал Андреаса уже в перерыве.

Можно предположить, что датский защитник уже мысленно в своем новом клубе и бережет себя, не желая, чтобы какая-нибудь глупая травма сорвала его трансфер.


Метки Кристенсен, Кубок Англии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1512

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 16.05.2022 09:06 # mixmaster
    уже даже такие бичи опускают синий пузырёк, просто кекище какой-то

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  2. kazchelsea 16.05.2022 08:45 # kazchelsea
    Гондона оказался

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  3. shakur 16.05.2022 08:45 # shakur
    Как и Хаверц

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  4. blueswin 16.05.2022 08:42 # blueswin
    Рудигер тоже уходит, но ведёт себя по мужски, тем более этот недоросток считается выпускником академии, идиота кусок, как будто в Барселоне в Пуйоля превратится, опозорится в первые же 6 месяцев и сядет на лавку.

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  5. rbb 16.05.2022 08:40 # rbb
    не хороший человек

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  6. chr1s8rown 16.05.2022 08:02 # chr1s8rown
    Красавчик понимал что шельси будет обоссаным

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