Кристенсен отказался от участия в финале Кубка Англии
Защитник "Челси" Андреас Кристенсен по своей инициативе отказался от участия в финале Кубка Англии против "Ливерпуля".
26-летнего Кристенсена, вопрос о переходе которого в "Барселону" свободным агентом по окончании сезона выглядит практически решенным, неожиданно не оказалось в заявке "Челси" на субботний матч, проигранный "синими" в серии пенальти после 120 минут без голов.
Как сообщает The Guardian, у Кристенсена не было никакой травмы, однако в течение недели Андреас неважно себя чувствовал и в субботу утром сказал главному тренеру Томасу Тухелю, что не может сыграть.
Даже если Тухель не планировал выпустить Кристенсена в стартовом составе, Андреас все равно бы пригодился, поскольку Тиаго Силва травмировался рано в матче, мужественно продержавшись до самого конца.
Нельзя не отметить, что в концовке сезона форма Кристенсена пошла на спад. В проигранных матчах против "Реала" и "Арсенала" в апреле Тухель убирал Андреаса уже в перерыве.
Можно предположить, что датский защитник уже мысленно в своем новом клубе и бережет себя, не желая, чтобы какая-нибудь глупая травма сорвала его трансфер.
16.05.2022 08:00
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уже даже такие бичи опускают синий пузырёк, просто кекище какой-то
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Гондона оказался
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Как и Хаверц
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Рудигер тоже уходит, но ведёт себя по мужски, тем более этот недоросток считается выпускником академии, идиота кусок, как будто в Барселоне в Пуйоля превратится, опозорится в первые же 6 месяцев и сядет на лавку.
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не хороший человек
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Красавчик понимал что шельси будет обоссаным
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