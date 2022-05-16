Представителя Погба проводят встречу с "Ювентусом"

В понедельник представители полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба проведут переговоры с "Ювентусом".

Несмотря на то, что до завершения сезона "Юнайтед" еще остается сыграть один матч, Погба уже вовсю ищет себе новое пристанище, и даже смерть агента 29-летнего француза Мино Райолы не стала этому помехой.



По информации Daily Mirror, как раз Райола начинал переговоры с "Ювентусом" насчет возможного возвращения Поля в Турин спустя шесть лет. Сейчас диалог продолжает бразильский юрист Рафаэля Пимента.



Несмотря на то, что ПСЖ предлагает Погба более выгодные в финансовом отношении условия, "Ювентус" высоко оценивает свои шансы вернуть Поля, который в свое время вырос в Турине из юниора в самого дорогого футболиста мира.



Сообщается, что гранд Серии А готов платить Погба 160,000 фунтов в неделю. Однако сгладить резкое понижение зарплаты Полю помог бы внушительный бонус за переход.



А вот вариант с "Реалом", судя по всему, отпадает для Погба. Королевский клуб испытывает сомнения насчет приглашения игрока сборной Франции.