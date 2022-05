Светская хроника за понедельник

Садио Мане может заменить Роберта Левандовски в "Баварии". Иван Перишич перейдет в "Челси". Пауло Дибала побывал в Лондоне. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Бавария" попытается переманить нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в случае расставания с рвущимся в "Барселону" Робертом Левандовски. (Bild)



В ближайшие дни "Ливерпуль" подтвердит переход вингера "Фулхэма" Фабиу Карвалью. (Football Insider)



"Барселона" собирается купить полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша. (Sport)



Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг согласен на понижение зарплаты ради перехода в "Манчестер Сити". (The Sun)



Приглашение левого защитника и опорника — приоритетные задачи для "Сити", который уже согласовал покупку нападающего Эрлинга Холанда. (Daily Mail)



Вингер "Интера" Иван Перишич перейдет в "Челси" свободным агентом. (Sport Mediaset)



Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала побывал в Лондоне, чтобы выслушать предложения клубов Премьер-Лиги, включая "Арсенал". (Calciomercato)



"Арсенал" задумывается о продаже своего защитника Габриэля, виды на которого имеет "Ювентус". (Tuttosport)



"Арсенал" согласовал покупку крайнего защитника "Болоньи" Аарона Хики за 21 миллион фунтов. (Calciomercato)



"Ньюкасл" активизировал свой интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Дину Хендерсону. (Daily Mirror)



"Ньюкасл" провел предварительные переговоры с нападающим "Эвертона" Домиником Калверт-Левином. (Football Insider)



"Ньюкасл" заинтересован в нападающем "Реймса" Уго Эктике, которого также хочет дортмундская "Боруссия". (Fabizio Romano)



"Вест Хэм" готов уступить защитника "Бернли" Джеймса Тарковски "Ньюкаслу". (Daily Mirror)



Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заинтересован в полузащитниках Калвине Филлипсе из "Лидса" и Иве Биссума из "Брайтона". (The Athletic)



Другое



Эрик Тен Хаг задумывается о том, чтобы посетить заключительный матч "Юнайтед" в этом сезоне — против "Кристал Пэлас" 22 мая. (The Athletic)



Фанат "Бернли" был арестован за нацистское приветствие во время матча против "Тоттенхэма". (The Sun)



Несмотря на близость своего перехода в "Ливерпуль", в футбольном симуляторе FIFA вингер Фабиу Карвалью предпочитает играть за "Юнайтед". (Daily Express)



Жена экс-игрока "Юнайтед" и "Эвертона" Фила Невилла призналась, что супруг никогда не наливал ей кружку чая или кофе. (The Sun)