Светская хроника за понедельник
Садио Мане может заменить Роберта Левандовски в "Баварии". Иван Перишич перейдет в "Челси". Пауло Дибала побывал в Лондоне. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Бавария" попытается переманить нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в случае расставания с рвущимся в "Барселону" Робертом Левандовски. (Bild)
В ближайшие дни "Ливерпуль" подтвердит переход вингера "Фулхэма" Фабиу Карвалью. (Football Insider)
"Барселона" собирается купить полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша. (Sport)
Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг согласен на понижение зарплаты ради перехода в "Манчестер Сити". (The Sun)
Приглашение левого защитника и опорника — приоритетные задачи для "Сити", который уже согласовал покупку нападающего Эрлинга Холанда. (Daily Mail)
Вингер "Интера" Иван Перишич перейдет в "Челси" свободным агентом. (Sport Mediaset)
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала побывал в Лондоне, чтобы выслушать предложения клубов Премьер-Лиги, включая "Арсенал". (Calciomercato)
"Арсенал" задумывается о продаже своего защитника Габриэля, виды на которого имеет "Ювентус". (Tuttosport)
"Арсенал" согласовал покупку крайнего защитника "Болоньи" Аарона Хики за 21 миллион фунтов. (Calciomercato)
"Ньюкасл" активизировал свой интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Дину Хендерсону. (Daily Mirror)
"Ньюкасл" провел предварительные переговоры с нападающим "Эвертона" Домиником Калверт-Левином. (Football Insider)
"Ньюкасл" заинтересован в нападающем "Реймса" Уго Эктике, которого также хочет дортмундская "Боруссия". (Fabizio Romano)
"Вест Хэм" готов уступить защитника "Бернли" Джеймса Тарковски "Ньюкаслу". (Daily Mirror)
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заинтересован в полузащитниках Калвине Филлипсе из "Лидса" и Иве Биссума из "Брайтона". (The Athletic)
Другое
Эрик Тен Хаг задумывается о том, чтобы посетить заключительный матч "Юнайтед" в этом сезоне — против "Кристал Пэлас" 22 мая. (The Athletic)
Фанат "Бернли" был арестован за нацистское приветствие во время матча против "Тоттенхэма". (The Sun)
Несмотря на близость своего перехода в "Ливерпуль", в футбольном симуляторе FIFA вингер Фабиу Карвалью предпочитает играть за "Юнайтед". (Daily Express)
Жена экс-игрока "Юнайтед" и "Эвертона" Фила Невилла призналась, что супруг никогда не наливал ей кружку чая или кофе. (The Sun)
16.05.2022 06:00
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Последние комментарии:
Ожидание лулерпульцев после ничьей с Сити
- Брайтон силен, могут отобрать очки у Сити!
- У Брайтона не получилось, но Уотфорд борется за выживание, им нужны очки, могут отобрать их у Сити!
- Щас выезд к Лидсу, те точно могут отобрать очки у Сити!
- Лидс не оправдал, но Ньюкасл сейчас на ходу, должны отбирать очки у Сити!
- Волки на выезде, почти точно отберут очки у Сити!
- Вест Хэм должен побеждать Сити!!! Вперед Вест Хэм!!!
- Гребаный Вест Хэм, вся надежда на наших Стиви и Коутиньо, отберите очки у Сити!
Такие вы смешные, вы правда эти полтора месяца на что-то надеетесь.
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Фины в НАТО вступают)
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Посмотрел обзор 0сися Председатели, отскок века левая панинка кривоногие и то не забили. Конченные жиесь
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АПЛ Ливерпулем слита, но надеюсь ЛФК вые6ет Реал. Удачи вам парни!!!
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Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в шутку попросил "Саутгемптон" победить "Ливерпуль" со счетом 4:0.
Источник: http://fapl.ru/
Ехехехехехехехехехехехехехехех вот она погорелая шарлатанка пхихихихихихихихихихих личная сучка Клопп топа ухехехехехехехехехехе как же горят полтарашки на великого и могущественного ЛФК братишки пхихихихихихиихихихихихихихихихихихиххихихихихихихихихихихихихи
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