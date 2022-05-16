Тен Хаг покидает "Аякс" на шесть недель раньше

Тренер Эрик Тен Хаг досрочно расторг свой контракт с "Аяксом", чтобы поскорее приступить к работе в "Манчестер Юнайтед".

В минувшую среду Тен Хаг оформил чемпионство в Эредивизии с "Аяксом", однако контракт Эрика с голландским клубом должен был истечь только через шесть недель.



Ожидалось, что Тен Хаг вступит в должность главного тренера "Юнайтед" только 1 июля, однако огромный объем работы заставил его досрочно разорвать отношения с "Аяксом".



Как утверждает Daily Mirror, Эрик также отменил свой отпуск и может прилететь в Манчестер уже в понедельник.



"Настало время переключиться. Это необходимо, потому что мне нужно обо многом позаботиться, но я полон энергии".



"Завтра у нас будет вечеринка с персоналом, но я не собираюсь на Кюрасао. Думаю, это можно понять. Там (в "Юнайтед") у меня много работы. В каждом клубе это одинаково".



"Все еще нужно упорядочить ряд вещей, включая формирование штаба и комплектацию состава. Мы будем упорно трудиться над этим, начиная с завтра", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.