Рюдигер покидает "Челси" не из-за санкций

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер заявил, что покидает лондонский клуб не из-за санкций.

Не дожидаясь окончания сезона, Рюдигер согласовал контракт с "Реалом" до 2026 года с зарплатой в 315,000 фунтов в неделю.



Многие связывают решение Антонио уйти с тем, что в данный момент "Челси" находится под санкциями и не может продлевать контракты или совершать трансферы, однако 29-летний немец уверяет, что дело не в этом.



"Шансы на продление моего контракта были, но дело не в санкциях. Я бы не хотел чересчур углубляться в детали".



"Челси" замечательно ко мне относился, а я замечательно относился к "Челси". Это всегда зависит от обеих сторон, а не одной".



"Как и всегда, я и моя семья очень благодарны. Я стал мужчиной здесь. Здесь родились мои дети и все такое. Лондон всегда будет особенным местом для меня".



"Это были пять лет взлетов и падений, но я пережил много позитивных вещей. Поэтому поражением (в финале Кубка Англии) я разочарован еще сильнее — я хотел закончить по-другому", — цитирует Рюдигера Daily Mail.