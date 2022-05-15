Гвардиола — "Саутгемптону": "Победите "Ливерпуль" 4:0!"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в шутку попросил "Саутгемптон" победить "Ливерпуль" со счетом 4:0.

До того, как в следующий уикенд два претендента на титул синхронно проведут по своему последнему матчу, "Ливерпулю" еще предстоит сыграть отложенный поединок в гостях у "Саутгемптона".



После осечки "Сити" в воскресном матче против "Вест Хэма" (2:2) "Ливерпуль" получает возможность сократить свое отставание от конкурента до одного очка, однако Гвардиола совершенно не унывает.



"Я бы сказал им ("Саутгемптону"): "Победите "Ливерпуль" 4:0!"



"Наше большое, большое преимущество в том, что все в наших руках, и мы играем дома (против "Астон Виллы"). Нам не нужно отвлекаться на кого-либо, кроме самих себя. Мы просто должны постараться изо всех сил".



"Я сказал игрокам: "Не расстраивайтесь сегодня, потому что мы сыграли очень хорошо. Это справедливо, что интрига в борьбе за титул сохраняется до последнего тура, потому что обе команды так хороши", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.