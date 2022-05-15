"Эвертон" упустил возможность досрочно продлить прописку в Премьер-Лиге, вдевятером потерпев домашнее поражение 2:3 от "Брентфорда".

Ранее днем "Лидс" сыграл "Брайтоном" вничью (1:1), поэтому в случае победы в своем матче "Эвертон" обезопасил бы себя от вылета.



Однако "ириски", хоть и открыли счет уже на 10-й минуте усилиями Доминика Калверт-Левина, с задачей не справились.



"Эвертон" выиграл первый тайм со счетом 2:1, но во втором, уже играя вдесятером после удаления Джарреда Брантуэйта, отдал инициативу "пчелам", и те благодаря голам Йоана Висса и Рико Генри добыли победу — 2:3.



На 88-й минуте вышедший на замену Саломон Рондон тоже схлопотал прямую красную карточку, перечеркнув надежды своей команды отыграться.



"Эвертон" — "Брентфорд". Отчет о матче