Тен Хаг хочет сохранить в МЮ специалиста по стандартам
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил желание сохранить специалиста по стандартам Эрика Рамзи.
Рамзи, один из самых молодых обладателей тренерской лицензии УЕФА категории Pro, получил работу в "Юнайтед" перед началом этого сезона, присоединившись к штабу Оле Гуннара Сульшера.
К своим 30 годам Рамзи также успел поработать в "Суонси", "Шрюсбери" и "Челси", где он тренировал команду U-23. Помимо родного английского, Эрик владеет французским и испанским языками.
Как сообщает The Telegraph, Тен Хаг решил, что такой молодой и перспективный специалист ему пригодится, поэтому во время встречи со спортивным директором "Юнайтед" Джоном Мерто в четверг утвердил Рамзи как члена своего нового штаба.
15.05.2022 20:00
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