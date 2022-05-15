Конте: "Это пенальти на 200 процентов"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте убежден, что его команда заработала совершенно справедливый пенальти в матче против "Бернли" (1:0).

Судьбу воскресного матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" решил пенальти, реализованный Харри Кейном в самой концовке первого тайма.



Этот 11-метровый был назначен за попадание мяча в руку Эшли Барнса, который просто не имел времени убрать конечность. Однако Конте полностью поддерживает решение рефери Кевина Френда.



"Думаю, это пенальти на 200 процентов — даже не на 100 процентов. Это было так явно и так очевидно, что понять их ("Бернли") жалобы сложно", — цитирует Конте Sky Sports.