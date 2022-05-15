Конте: "Это пенальти на 200 процентов"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте убежден, что его команда заработала совершенно справедливый пенальти в матче против "Бернли" (1:0).
Судьбу воскресного матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" решил пенальти, реализованный Харри Кейном в самой концовке первого тайма.
Этот 11-метровый был назначен за попадание мяча в руку Эшли Барнса, который просто не имел времени убрать конечность. Однако Конте полностью поддерживает решение рефери Кевина Френда.
"Думаю, это пенальти на 200 процентов — даже не на 100 процентов. Это было так явно и так очевидно, что понять их ("Бернли") жалобы сложно", — цитирует Конте Sky Sports.
15.05.2022 19:00
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А для чего защитники часто прячут руки за спиной? Именно что бы не возникло такой ситуации когда мяч случайно попадает в руку. Эшли Барнс не защитник и такой привычки в него нет, но это не отменяет факт игры рукой. Неумышленно, но по нынешним правилам это твердый пеналь.
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