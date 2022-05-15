"Манчестер Сити" запнулся о "Вест Хэм"

"Манчестер Сити" добавил интриги чемпионской гонке Премьер-Лиги, потеряв два очка в гостях у "Вест Хэма" — 2:2.

Относительно победы 0:4 над "Норвичем" в старт "молотобойцев" вернулся Томаш Соучек, заменив Саида Бенрахму.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав с помощью Джека Грилиша, Рияда Махреза и Габриэля Жезуса, которые заменили Илкая Гюдогана, Фила Фодена и Рахима Стерлинга.



В начале матча гости безраздельно владели мячом, однако преодолеть насыщенную оборону соперника им было непросто.



Затаившись, хозяева разразились резкой контратакой на 24-й минуте. Джаррод Боуэн вышел один на один после заброса Пабло Форнальса от центральной линии поля, проскочил мимо Эдерсона и поразил пустые ворота — 1:0.



После пропущенного гола атаки "Сити" стали более нацеленными и опасными. Хорошие шансы имели Эмерик Лапорт и Габриэль Жезус, но оба промахнулись.



Закончился же первый тайм тем, что Мичейл Антонио забросил мяч за шиворот защитникам "горожан", а Боуэн вновь отправился на свидание с Эдерсоном, пробив мимо бразильского голкипера — 2:0.



Однако едва начался второй тайм, и "Сити" отыграл один гол. Грилиш с линии штрафной нанес удар с отскоком от газона — 2:1.



Гости резко воодушевились и обрушили шквал атак на чужие ворота, но порой слегка заигрывались, а остававшиеся позади Фернандиньо и Александр Зинченко не выглядели надежно.



Боуэн и Антонио упустили по отличному моменту наказать "Сити", а на 69-й минуте случилась расплата за эти промахи. Владимир Цоуфал совершил автогол, головой срезав мяч в свои ворота после подачи Махрезом штрафного — 2:2.



Продолжая давить, "горожане" не перестали проваливаться в обороне. На 75-й минуте Боуэн имел очередной момент, однако после рикошета от Лапорта мяч пошел мимо.



На 85-й минуте рефери Энтони Тэйлор, сходив к монитору, решился назначить пенальти за падение Жезуса в чужой штрафной, однако Махрез упустил возможность вырвать для своей команды победу, не сумев пробить Лукаша Фабиански с 11-метровой отметки.



Как ни старались гости, а другого реального шанса вырвать три очка им уже не предоставилось.



Несмотря на то, что для "Вест Хэма" этот сезон уже был практически завершил, "Сити" оказался достаточным раздражителем, чтобы "молотобойцы" собрались и выдали превосходный матч, который чуть меняет баланс сил в чемпионской гонке.



"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче