"Манчестер Сити" запнулся о "Вест Хэм"

Джаррод Боуэн "Манчестер Сити" добавил интриги чемпионской гонке Премьер-Лиги, потеряв два очка в гостях у "Вест Хэма" — 2:2.

Относительно победы 0:4 над "Норвичем" в старт "молотобойцев" вернулся Томаш Соучек, заменив Саида Бенрахму.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав с помощью Джека Грилиша, Рияда Махреза и Габриэля Жезуса, которые заменили Илкая Гюдогана, Фила Фодена и Рахима Стерлинга.

В начале матча гости безраздельно владели мячом, однако преодолеть насыщенную оборону соперника им было непросто.

Затаившись, хозяева разразились резкой контратакой на 24-й минуте. Джаррод Боуэн вышел один на один после заброса Пабло Форнальса от центральной линии поля, проскочил мимо Эдерсона и поразил пустые ворота — 1:0.

После пропущенного гола атаки "Сити" стали более нацеленными и опасными. Хорошие шансы имели Эмерик Лапорт и Габриэль Жезус, но оба промахнулись.

Закончился же первый тайм тем, что Мичейл Антонио забросил мяч за шиворот защитникам "горожан", а Боуэн вновь отправился на свидание с Эдерсоном, пробив мимо бразильского голкипера — 2:0.

Однако едва начался второй тайм, и "Сити" отыграл один гол. Грилиш с линии штрафной нанес удар с отскоком от газона — 2:1.

Гости резко воодушевились и обрушили шквал атак на чужие ворота, но порой слегка заигрывались, а остававшиеся позади Фернандиньо и Александр Зинченко не выглядели надежно.

Боуэн и Антонио упустили по отличному моменту наказать "Сити", а на 69-й минуте случилась расплата за эти промахи. Владимир Цоуфал совершил автогол, головой срезав мяч в свои ворота после подачи Махрезом штрафного — 2:2.

Продолжая давить, "горожане" не перестали проваливаться в обороне. На 75-й минуте Боуэн имел очередной момент, однако после рикошета от Лапорта мяч пошел мимо.

На 85-й минуте рефери Энтони Тэйлор, сходив к монитору, решился назначить пенальти за падение Жезуса в чужой штрафной, однако Махрез упустил возможность вырвать для своей команды победу, не сумев пробить Лукаша Фабиански с 11-метровой отметки.

Как ни старались гости, а другого реального шанса вырвать три очка им уже не предоставилось.

Несмотря на то, что для "Вест Хэма" этот сезон уже был практически завершил, "Сити" оказался достаточным раздражителем, чтобы "молотобойцы" собрались и выдали превосходный матч, который чуть меняет баланс сил в чемпионской гонке.

"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 3067

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. roberto-89 15.05.2022 19:09 # roberto-89
    Ехпехехехехехехеххехеехехех сука ириски пхехехеехехехехехехехехе чш уже в ожиданий сутулого собаку пхихихихихихихихихихихихихихихихихихихи

    (ответить)

  2. sausage 15.05.2022 18:53 # sausage
    Червона картка Брентуэйту)))

    (ответить)

  3. roberto-89 15.05.2022 18:48 # roberto-89
    Личная шлюха великого и могущественного Клоппа сутулая собака лумпард очень скоро полетит в чш братишки пхихихиихихихихихихихихихихихихихих

    (ответить)

  4. roberto-89 15.05.2022 18:46 # roberto-89
    Епать сотон по жёсткому нужно мочить ухехехехехехехехехехехе 10 ото и
    15 -0 братишки пхихихихихихихихихихихихихи или просто Стиви Джи трахнет мочестыр сытей на помойке пхихихихиихихихихихихи королевы могут отсасывать пхехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехех

    (ответить)

  5. superperez101 15.05.2022 18:39 # superperez101
    колбаса так-то уже 2 трофея
    чисто на расслабоне могут сезон заканчивать
    даже если реалу проиграют все будет по кайфу и лишь останутся обоссаными маленькие пенсята и полторашки, тихо сосущие под шконкой

    (ответить)

  6. roberto-89 15.05.2022 18:37 # roberto-89
    Председатели молодцы ))))) теперь великий и могущественный Стивен Джеррард посадит обоссанны сытей из вонючего мочестыра на страпон пхихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихи

    (ответить)

  7. skychnie-oboi 15.05.2022 18:36 # skychnie-oboi
    ЛФК уже не надо разницу делать никакую.
    2 выигрыша и ждать осечки МС - тогда чемпик по балам.

    Выиграет МС в 38 туре - он чемпик с +1.

    (ответить)

  8. madchester 15.05.2022 18:35 # madchester
    Ну что ждём в последнем туре повторение 93:20,как десять лет назад.

    (ответить)

  9. shmanisa 15.05.2022 18:32 # shmanisa
    Портовые педрилки уже сели в круг и взяли в руки голландский штурвал. Ждут команду, когда можно начать крутить его. Мля, какая мерзость (((

    (ответить)

  10. naby-keita 15.05.2022 18:27 # naby-keita
    Мансиси - Какули
    Шолске - Кастрюли )))))

    (ответить)

  11. city-scape 15.05.2022 18:25 # city-scape
    Вот оно величие. Все хотят твоего падение.
    Но как и все достойные короли, мы будем снисходительны к шутам. Ведь шуты на то и шуты чтобы нам служить.

    COME ON CITEHH
    COME ON CITEHH

    (ответить)

  12. madchester 15.05.2022 18:23 # madchester
    Марез лох!

    (ответить)

  13. skydreams 15.05.2022 18:23 # skydreams
    похоже на покер, ой как похоже.... после этого фапл можно будет закрывать, оргия колбасников на десятилетия вперёд гарантирована

    (ответить)

  14. vals1702 15.05.2022 18:21 # vals1702
    голубки зря судейку везли из Манчестера. Надо больше пенальти , намного больше. отправить эту помойку в лигу к Дерби Каунти.

    (ответить)

  15. apl-nash 15.05.2022 18:20 # apl-nash
    Проплаченный судья помог нефтекачке. Штрафного, после которого был забит автогол, не было. И пенальти высосан шейхами.

    (ответить)

  16. shakur 15.05.2022 18:19 # shakur
    https://youtu.be/Yorvd3ZZ3PE?t=188

    (ответить)

  17. shearer1 15.05.2022 18:19 # shearer1
    Стиви Жи поставит автобус с МЦ.
    И Уоткинс или Ингс на контре
    Агонь

    (ответить)

  18. lexa-arsenal 15.05.2022 18:17 # lexa-arsenal
    я проснулся вкакойто хате, нихрена не помню че вчера было рядом деваха лежит СТРАШНАЯ, я стою голый но сука почемута в одном носке и наменя арет ее отец
    ВОПРОС: бля че делать?

    (ответить)

  19. sausage 15.05.2022 18:15 # sausage
    Пенальти после ВАР, полторы лишние минуты добавленного времени... А как же "все болеют за Ливерпуль" и судейский заговор за чемпионство красных для интереса к АПЛ?

    (ответить)

  20. beautiful-lie 15.05.2022 18:11 # beautiful-lie
    Мокрощелки как только играют с нормальными мужиками сразу испытывают проблемы. То о чем говорил Эвра, никакого характера, да и откуда ему взяться. Менталитет неудачников, которые в жизни не выиграют ЛЧ))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: