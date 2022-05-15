"Манчестер Сити" запнулся о "Вест Хэм"
"Манчестер Сити" добавил интриги чемпионской гонке Премьер-Лиги, потеряв два очка в гостях у "Вест Хэма" — 2:2.
Относительно победы 0:4 над "Норвичем" в старт "молотобойцев" вернулся Томаш Соучек, заменив Саида Бенрахму.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав с помощью Джека Грилиша, Рияда Махреза и Габриэля Жезуса, которые заменили Илкая Гюдогана, Фила Фодена и Рахима Стерлинга.
В начале матча гости безраздельно владели мячом, однако преодолеть насыщенную оборону соперника им было непросто.
Затаившись, хозяева разразились резкой контратакой на 24-й минуте. Джаррод Боуэн вышел один на один после заброса Пабло Форнальса от центральной линии поля, проскочил мимо Эдерсона и поразил пустые ворота — 1:0.
После пропущенного гола атаки "Сити" стали более нацеленными и опасными. Хорошие шансы имели Эмерик Лапорт и Габриэль Жезус, но оба промахнулись.
Закончился же первый тайм тем, что Мичейл Антонио забросил мяч за шиворот защитникам "горожан", а Боуэн вновь отправился на свидание с Эдерсоном, пробив мимо бразильского голкипера — 2:0.
Однако едва начался второй тайм, и "Сити" отыграл один гол. Грилиш с линии штрафной нанес удар с отскоком от газона — 2:1.
Гости резко воодушевились и обрушили шквал атак на чужие ворота, но порой слегка заигрывались, а остававшиеся позади Фернандиньо и Александр Зинченко не выглядели надежно.
Боуэн и Антонио упустили по отличному моменту наказать "Сити", а на 69-й минуте случилась расплата за эти промахи. Владимир Цоуфал совершил автогол, головой срезав мяч в свои ворота после подачи Махрезом штрафного — 2:2.
Продолжая давить, "горожане" не перестали проваливаться в обороне. На 75-й минуте Боуэн имел очередной момент, однако после рикошета от Лапорта мяч пошел мимо.
На 85-й минуте рефери Энтони Тэйлор, сходив к монитору, решился назначить пенальти за падение Жезуса в чужой штрафной, однако Махрез упустил возможность вырвать для своей команды победу, не сумев пробить Лукаша Фабиански с 11-метровой отметки.
Как ни старались гости, а другого реального шанса вырвать три очка им уже не предоставилось.
Несмотря на то, что для "Вест Хэма" этот сезон уже был практически завершил, "Сити" оказался достаточным раздражителем, чтобы "молотобойцы" собрались и выдали превосходный матч, который чуть меняет баланс сил в чемпионской гонке.
"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
15.05.2022 18:00
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Последние комментарии:
Ехпехехехехехехеххехеехехех сука ириски пхехехеехехехехехехехехе чш уже в ожиданий сутулого собаку пхихихихихихихихихихихихихихихихихихихи
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Червона картка Брентуэйту)))
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Личная шлюха великого и могущественного Клоппа сутулая собака лумпард очень скоро полетит в чш братишки пхихихиихихихихихихихихихихихихихих
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Епать сотон по жёсткому нужно мочить ухехехехехехехехехехехе 10 ото и
15 -0 братишки пхихихихихихихихихихихихихи или просто Стиви Джи трахнет мочестыр сытей на помойке пхихихихиихихихихихихи королевы могут отсасывать пхехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехех
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колбаса так-то уже 2 трофея
чисто на расслабоне могут сезон заканчивать
даже если реалу проиграют все будет по кайфу и лишь останутся обоссаными маленькие пенсята и полторашки, тихо сосущие под шконкой
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Председатели молодцы ))))) теперь великий и могущественный Стивен Джеррард посадит обоссанны сытей из вонючего мочестыра на страпон пхихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихи
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ЛФК уже не надо разницу делать никакую.
2 выигрыша и ждать осечки МС - тогда чемпик по балам.
Выиграет МС в 38 туре - он чемпик с +1.
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Ну что ждём в последнем туре повторение 93:20,как десять лет назад.
(ответить)
Портовые педрилки уже сели в круг и взяли в руки голландский штурвал. Ждут команду, когда можно начать крутить его. Мля, какая мерзость (((
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Мансиси - Какули
Шолске - Кастрюли )))))
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Вот оно величие. Все хотят твоего падение.
Но как и все достойные короли, мы будем снисходительны к шутам. Ведь шуты на то и шуты чтобы нам служить.
COME ON CITEHH
COME ON CITEHH
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Марез лох!
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похоже на покер, ой как похоже.... после этого фапл можно будет закрывать, оргия колбасников на десятилетия вперёд гарантирована
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голубки зря судейку везли из Манчестера. Надо больше пенальти , намного больше. отправить эту помойку в лигу к Дерби Каунти.
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Проплаченный судья помог нефтекачке. Штрафного, после которого был забит автогол, не было. И пенальти высосан шейхами.
(ответить)
https://youtu.be/Yorvd3ZZ3PE?t=188
(ответить)
Стиви Жи поставит автобус с МЦ.
И Уоткинс или Ингс на контре
Агонь
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я проснулся вкакойто хате, нихрена не помню че вчера было рядом деваха лежит СТРАШНАЯ, я стою голый но сука почемута в одном носке и наменя арет ее отец
ВОПРОС: бля че делать?
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Пенальти после ВАР, полторы лишние минуты добавленного времени... А как же "все болеют за Ливерпуль" и судейский заговор за чемпионство красных для интереса к АПЛ?
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Мокрощелки как только играют с нормальными мужиками сразу испытывают проблемы. То о чем говорил Эвра, никакого характера, да и откуда ему взяться. Менталитет неудачников, которые в жизни не выиграют ЛЧ))
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