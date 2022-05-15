Клопп посвятил Кубок Англии нейробиологам

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп посвятил победу в финале Кубка Англии нейронаучной компании, которая помогла "красным" улучшить исполнение пенальти.

Накануне "Ливерпуль" взял верх над "Челси" в той же манере, как и в финале Кубка Лиги в феврале — в серии послематчевых пенальти.



Клопп чувствует, что своими успехами "Ливерпуль" обязан немецкому проекту neuro11 докторов Никласа Хауслера и Патрика Ханчке, которые анализируют мозговую активность для повышения эффективности игроков.



"Мы сотрудничаем с компанией из четырех парней под названием neuro11. Они связались с нами два года назад — кажется, я кое-что уже слышал о них к тому моменту. Один из них, нейробиолог, сказал: "Мы можем натренировать вас для исполнения пенальти". Я такой: "Звучит интересно, продолжай".



"Это был немецкий парень, затем мы встретились. Мы поработали вместе, и этот трофей — для них, как и Кубок Лиги", — цитирует Клоппа ESPN.