"Тоттенхэм" победил "Бернли" и поднялся на четвертое место

Сон Хен Мин и Харри Кейн "Тоттенхэм" минимум на сутки вскарабкался на четвертое место в Премьер-Лиге благодаря добытой за счет пенальти Харри Кейна победе над "Бернли" — 1:0.

Имея менее 72 часов на восстановление после дерби с "Арсеналом", главный тренер "шпор" Антонио Конте ограничился единственной перестановкой в стартовом составе, доверившись Лукасу Моуре вместо Деяна Кулусевски.

В старт "бордовых" влились Кевин Лонг, Мэттью Лоутон и Максвел Корне, заменив Джеймса Тарковски, Аарона Леннона и Ваута Вегхорста.

Первый тайм гости провели в глухой обороне, лишь огрызнувшись на 28-й минуте, когда Корне ворвался в штрафную по левому краю, но не смог пробить Уго Льориса.

За первые 45 минут хозяева нанесли кучу ударов — преимущественно неточных. Ближе всех к голу был Харри Кейн — одна его попытка была пресечена голкипером "Бернли" Ником Поупом, а в другом случае на пути мяча перед воротами встал защитник.

Уже перед самым перерывом рефери Кевин Фред решился назначить пенальти в ворота "бордовых" за попадание мяча в выставленную руку Эшли Барнса. Кейн пробил с точки так, что Поуп даже не шелохнулся — 1:0.

Второй тайм гости начали очень бодро, а на 62-й минуте Барнс дальним ударом сотряс штангу, едва не исправившись за назначение пенальти.

Всплеск активности соперника заставил "Тоттенхэм" прибавить. "Шпоры" стали оказывать давление и атаковали до самого конца, хотя на второй гол так и не наиграли.

"Бернли" показал свою неуступчивость, пропустив только с пенальти и создав парочку 100-процентных моментов. Однако победа досталась "Тоттенхэму", который продолжает заочную борьбу с "Арсеналом" за четвертое место.

"Тоттенхэм" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2022 16:00

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  1. slash-lfc 15.05.2022 16:10 # slash-lfc
    Томас Тухель:

    «Меня хотели убедить, что «Челси» заканчивает сезон без трофеев, но у нас есть КЧМ и Суперкубок Европы»

    Пи3духель начал считать каждую чашку. Но ведь местные знатоки кукарекали, что это не трофеи.

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  2. wengerrrro 15.05.2022 16:10 # wengerrrro
    не дай бог конечно это УГ будет в лч)

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  3. slash-lfc 15.05.2022 16:06 # slash-lfc
    ТОТТЕНХЭМ РУСОЁБ!!!

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  4. grafters 15.05.2022 16:06 # grafters
    с победой, братья! Завтра за Ньюкасл!

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