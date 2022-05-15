"Тоттенхэм" победил "Бернли" и поднялся на четвертое место

"Тоттенхэм" минимум на сутки вскарабкался на четвертое место в Премьер-Лиге благодаря добытой за счет пенальти Харри Кейна победе над "Бернли" — 1:0.

Имея менее 72 часов на восстановление после дерби с "Арсеналом", главный тренер "шпор" Антонио Конте ограничился единственной перестановкой в стартовом составе, доверившись Лукасу Моуре вместо Деяна Кулусевски.



В старт "бордовых" влились Кевин Лонг, Мэттью Лоутон и Максвел Корне, заменив Джеймса Тарковски, Аарона Леннона и Ваута Вегхорста.



Первый тайм гости провели в глухой обороне, лишь огрызнувшись на 28-й минуте, когда Корне ворвался в штрафную по левому краю, но не смог пробить Уго Льориса.



За первые 45 минут хозяева нанесли кучу ударов — преимущественно неточных. Ближе всех к голу был Харри Кейн — одна его попытка была пресечена голкипером "Бернли" Ником Поупом, а в другом случае на пути мяча перед воротами встал защитник.



Уже перед самым перерывом рефери Кевин Фред решился назначить пенальти в ворота "бордовых" за попадание мяча в выставленную руку Эшли Барнса. Кейн пробил с точки так, что Поуп даже не шелохнулся — 1:0.



Второй тайм гости начали очень бодро, а на 62-й минуте Барнс дальним ударом сотряс штангу, едва не исправившись за назначение пенальти.



Всплеск активности соперника заставил "Тоттенхэм" прибавить. "Шпоры" стали оказывать давление и атаковали до самого конца, хотя на второй гол так и не наиграли.



"Бернли" показал свою неуступчивость, пропустив только с пенальти и создав парочку 100-процентных моментов. Однако победа досталась "Тоттенхэму", который продолжает заочную борьбу с "Арсеналом" за четвертое место.



"Тоттенхэм" — "Бернли". Отчет о матче