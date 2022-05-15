Лэмпард объяснил, почему Алли мало играет
Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему он так мало доверяет полузащитнику Деле Алли.
Перебравшись в "Эвертон" из "Тоттенхэма" перед самым закрытием зимнего трансферного окна, с тех пор Алли отметился лишь девятью появлениями на замену.
По словам Лэмпарда, сейчас он сосредоточен на решении задачи по выживанию в Премьер-Лиге, поэтому не имеет возможности выводить Деле из затяжного кризиса. Однако Фрэнк советует подопечному не унывать.
"Мы разговаривали с ним о такого рода вещах, и он очень четко понимает, что в данный момент моя главная забота — выполнить нашу коллективную задачу. Если Деле сыграет свою роль в этих трех матчах, то замечательно. Временами он неплохо выходит на замену".
"В этой зоне у нас есть другие игроки, которые и играют. Такова реальность. Ему просто нужно продолжать упорно тренироваться, сохранять концентрацию и сражаться за свой шанс", — цитирует Лэмпарда Liverpool Echo.
15.05.2022 15:00
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Сказал бы проще: он никакой.
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Не играет, потому что днина
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