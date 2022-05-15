Артета отказался отвечать Конте насчет обвинений в нытье

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отказался отвечать на обвинения своего коллеги Антонио Конте из "Тоттенхэма" насчет нытья.

После убедительной победы 3:0 в дерби Северного Лондона в минувший четверг Конте заявил, что Артета "слишком много жалуется".



Однако когда Микеля попросили это прокомментировать, он предпочел проигнорировать этот психологический прием Антонио.



"Я полностью сосредоточен на "Ньюкасле". Я почувствовал, как повезло мне обладать этими игроками, как они справляются с любыми трудностями, как они предвкушают матч в понедельник, как они предвкушают лежащее перед нами испытание. Все мы знаем, через что прошли в этом сезоне и как нам пришлось сражаться, чтобы оказаться в этом положении".



"Конечно, проиграть дерби — это всегда больно, особенно таким образом, но такое, наверное, учит больше, чем любая победа, поэтому иногда бывает хорошо преодолевать такие моменты", — цитирует Артету Evening Standard.