Клопп взял на себя ответственность за промах Мане в серии пенальти

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп взял на себя ответственность за промах нападающего Садио Мане в серии пенальти в финале Кубка Англии против "Челси".

Накануне "Ливерпулю" удалось вырвать победу в серии 11-метровых со счетом 6:5, несмотря на осечку Мане, чей удар лишь задел штангу.



Перед своей попыткой Садио получил совет от Клоппа, как обхитрить голкипера "Челси" Эдуара Менди, и Юрген быстро пожалел о своем вмешательстве.



"Ответственность за пенальти Садио минимум на 50 процентов на мне".



"Мы должны были позволить парням поступать так, как они думают, но ему я сказал: "Ты точно знаешь, как сыграет голкипер, поэтому сделай наоборот". Как и очень часто в жизни, я понял, что было лучше промолчать. Но мы все равно справились", — цитирует Клоппа ESPN.