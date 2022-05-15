Тухель объяснил, почему Вернер и Хаверц не сыграли в финале Кубка Англии
Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему нападающие Тимо Вернер и Кай Хаверц пропустили финал Кубка Англии против "Ливерпуля".
Субботний матч на "Уэмбли" Тухель решил сыграть с Ромелу Лукаку на острие. При этом Вернер так и не вышел на замену, а Хаверц и вовсе не попал в заявку.
После поражения в серии пенальти Тухель поведал, что у обоих его соотечественников возникли проблемы со здоровьем.
"Тимо травмировался. Он почувствовал дискомфорт на разминке и сказал, что не может играть".
"Кай не тренировался из-за задней поверхности бедра. Мы пытались сделать все возможное и утром провели фитнес-тест, но его состояние не улучшилось", — цитирует Тухеля Evening Standard.
15.05.2022 11:00
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