Тухель объяснил, почему Вернер и Хаверц не сыграли в финале Кубка Англии

Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему нападающие Тимо Вернер и Кай Хаверц пропустили финал Кубка Англии против "Ливерпуля".

Субботний матч на "Уэмбли" Тухель решил сыграть с Ромелу Лукаку на острие. При этом Вернер так и не вышел на замену, а Хаверц и вовсе не попал в заявку.



После поражения в серии пенальти Тухель поведал, что у обоих его соотечественников возникли проблемы со здоровьем.



"Тимо травмировался. Он почувствовал дискомфорт на разминке и сказал, что не может играть".



"Кай не тренировался из-за задней поверхности бедра. Мы пытались сделать все возможное и утром провели фитнес-тест, но его состояние не улучшилось", — цитирует Тухеля Evening Standard.