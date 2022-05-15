Николя Пепе сменил агента

Луи Феррер и Николя Пепе Вингер "Арсенала" Николя Пепе объявил о смене своего агента в преддверии летнего трансферного окна.

В этом сезоне Пепе сыграл 21 матч за "Арсенал" во всех соревнованиях, включая лишь восемь появлений в стартовом составе.

При этом Николя остается рекордным приобретением в истории "канониров", которые пригласили его из "Лилля" три года назад за 72 миллиона фунтов.

Согласно слухам, "Арсенал" собирается продать Пепе грядущим летом. Словно готовясь к смене клуба, 26-летний ивуариец присоединился к агентству LF360 Луи Феррера, сообщив об этом в своем инстаграме.


Метки Арсенал, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 44



Поиск: