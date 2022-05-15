Тен Хаг хочет сделать Канте своим первым новичком в МЮ

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет сделать полузащитника "Челси" Нголо Канте своим первым приобретением на "Олд Траффорд".

Канте блестяще выступает за "Челси" после своего перехода из "Лестера" за 32 миллиона фунтов шесть лет назад, хотя нельзя не отметить, что в этом сезоне игра Нголо потускнела, в том числе из-за травм.



Однако Тен Хаг считает, что Канте по-прежнему на многое способен и оказал бы неоценимую помощь его команде, которая лишается опытных Поля Погба и Неманьи Матича.



"Юнайтед" надеется воспользоваться тем, что сейчас у 31-летнего француза, отметившегося появлением на замену во втором тайме проигранного "Ливерпулю" финала Кубка Англии, остается только один год по контракту.



Как утверждает Daily Mirror, Тен Хаг убежден, что Канте будет доступен для трансфера грядущим летом. Вопрос лишь в том, согласится ли Нголо променять клуб из Лиги Чемпионов на команду, которая находится в начале процесса перестройки.