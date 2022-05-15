Салах заверил, что поправится к финалу Лиги Чемпионов
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салаха заверил, что восстановится к финалу Лиги Чемпионов против "Реала" 28 мая.
Субботняя победа в финале Кубка Англии над "Челси" оказалась омрачена для "Ливерпуля" травмами защитника Виргила Ван Дейка и как раз Салаха, у которого возникли проблемы с пахом.
До конца сезона "красным" еще предстоит сыграть два матча в Премьер-Лиге и финал Лиги Чемпионов, однако к выезду в Париж 29-летний египтянин точно успеет поправиться.
"Конечно, конечно. Все хорошо!" — приводит слова Салаха Liverpool Echo.
15.05.2022 08:00
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Только обоссаные эстонские порванки думали иначе!))
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