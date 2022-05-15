37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В субботу, 15 мая, семью поединками стартует 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ТОТТЕНХЭМ — БЕРНЛИ 14:00 Онлайн-трансляция
При Антонио Конте "Тоттенхэм" набрал 50 очков и забил 54 гола в Премьер-Лиге — только "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сделали это больше в этот период. "Бернли" одержал лишь две победы в 18 последних выездных поединках. "Шпоры" ни разу не уступили в девяти последних домашних встречах с "бордовыми" в чемпионате (8 побед, 1 ничья), три крайние из них выиграв с общим счетом 10:0.
Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро пропустит остаток сезона с травмой бедра. В лазарете ему составят компанию Яфет Танганга, Мэтт Дохерти, Серхио Регилон и Оливер Скипп.
"Бернли" устроит фитнес-тест для защитника Джеймса Тарковски. Бен Ми, Йоханн Берг Гудмундссон, Джей Родригес, Эшли Вествуд и Матей Выдра команде не помогут.
ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:00 Онлайн-трансляция
В прошлый уикенд против "Норвича" "Вест Хэм" отпраздновал свою первую победу в 11 последних матчах с учетом всех соревнований. "Манчестер Сити" — первая в истории команда, одержавшая пять побед кряду в высшем дивизионе Англии с разницей в 3+ мяча. "Молотобойцы" ни разу не обыграли "горожан" в 12 последних встречах в рамках чемпионата.
"Вест Хэм" надеется, что Саид Бенрахма залечит свою болячку вовремя. Крейг Доусон и Мичейл Антонио уже в строю. Анджело Огбонна травмирован.
"Сити" завершает сезон без Кайла Уолкера, Джона Стоунса и Рубена Диаша. Готовность Эмерика Лапорта и Фернандиньо определят фитнес-тесты.
АСТОН ВИЛЛА — КРИСТАЛ ПЭЛАС 16:00
"Астон Вилла" находится в двух очках от топ-10 Премьер-Лиги, где последний раз финишировала еще в сезоне 2010/11. "Кристал Пэлас" всего в двух победах от того, чтобы обновить клубный рекорд по количеству набранных очков за сезон Премьер-Лиги. "Орлы" не забили ни одного гола в четырех последних выездах на "Вилла Парк" в рамках чемпионата.
Нападающий "Виллы" Олли Уоткинс под вопросом из-за повреждения лодыжки. Джейкоб Рэмси возвращается после двух матчей дисквалификации. Кортни Хаус и Леон Бэйли играть пока не готовы.
"Пэлас" предстоит оценить состояние Висенте Гуаиты и Марка Гехи, но Натан Фергюсон и Джеймс Макартур точно не сыграют.
ЛИДС — БРАЙТОН 16:00 Онлайн-трансляция
В этом сезоне Премьер-Лиги "Лидс" потерпел девять поражений дома и пропустил 37 голов на "Элланд Роуд". "Брайтон" одержал четыре победы в шести последних матчах чемпионата — больше, чем в 25 предыдущих. "Белые" проиграли восемь из 10 последних встреч с "чайками" в чемпионате, в восьми из них даже не забивая.
"Лидс" снова может рассчитывать на Джека Харрисона и Рафинью, вынужденно замененных против "Челси" в среду. Надеется вернуться Патрик Бэмфорд, но Стюарт Даллас, Тайлер Робертс и Адам Форшоу по-прежнему травмированы.
В "Брайтоне" все по-прежнему на кадровом фронте — продолжают отсутствовать Якуб Модер, Джереми Сармьенто и Энок Мвепу.
УОТФОРД — ЛЕСТЕР 16:00
Безголевая ничья с "Эвертоном" в среду прервала серию "Уотфорда" из 11 домашних поражений подряд в Премьер-Лиге. "Лестер" пропустил 25 голов после стандартов в этом сезоне — больше всех в дивизионе. "Шершни" проиграли только дважды в 11 последних домашних встречах с "лисами" в рамках чемпионата (7 побед, 2 ничьи).
"Уотфорд" лишен аж девяти игроков, включая Кико Фемению, Тома Клеверли, Исмаилу Сарра, Эммануэля Денниса и Джошуа Кинга. Хассан Камара возвращается после дисквалификации.
Защитник "Лестера" Весле Фофана решил свои проблемы с икроножной мышцей. Рикарду Перейра остается в лазарете.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — НОРВИЧ 16:00
"Вулверхэмптон" потерпел восемь поражений в 12 последних матчах Премьер-Лиги — как и 24 первых в этом сезоне. "Норвич" рискует четвертый раз за эту кампанию оформить шесть проигрышей подряд. "Волки" не потерпели ни одного поражения в 10 последних домашних встречах с "канарейками" в высшем дивизионе (8 побед, 2 ничьи), в семи из них даже не пропуская.
"Уотфорд" будет лишен Ромена Саисса, Макса Килмена, Нелсона Семеду и Даниэла Поденсе.
В старт "Уотфорда" могут вернуться Тим Крул, Брандон Уильям и Киран Дауэлл.
ЭВЕРТОН — БРЕНТФОРД 18:30
"Эвертон" обезопасит себя от вылета, если выиграет этот матч, а "Лидс" не сможет выиграть свой. "Брентфорд" набрал на одно очко меньше, чем два других новичка Премьер-Лиги этого сезона ("Уотфорд" и "Норвич") вместе взятые. "Ириски" выиграли все четыре последние домашние встречи с "пчелами" во всех соревнованиях, включая 4:1 в Кубке Англии в этой кампании.
Полузащитник "Эвертона" Фабиан Дельф рискует пропустить остаток сезона с мышечной травмой. Бен Годри и Донни Ван де Бек снова в строю.
"Брентфорд" готов бросить в бой нападающего Серхи Каньоса, пропустившего четыре последних матча с повреждением задней поверхности бедра. Итан Пиннок, Саман Годдос и Франк Оньека команде не помогут.
15.05.2022 06:00
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https://youtu.be/CPlWkDLVkBw
Пеп истеричка тоже пиздела про два финала ЛЧ
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14.05.2022 18:45 #
thegodfather
пора возвращаться в аплочку!!!
нотингем форест выиграет лч быстрее, чем ман сити)
Источник: http://fapl.ru/posts/93154/?c=1#c75
(ответить)
Болит после страпона? Прими больноль!
Труп-манк(с)
(ответить)
Ноль - это боль и позор
(ответить)
эстонская порванка с утра кукарекает со страпоном в очке
Верим в ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
МИША АНТОНИО НАКАЖЕТ
(ответить)
> АСТОН ВИЛЛА — КРИСТАЛ ПЭЛАС 16:00
Патрик Виейра - плохой тренер по мнению великих колбасных экспертов типо сосаги:
> 11 место с командой, которой пророчили вылет
Собачонка Стиви - отличный тренер по мнению всех колбасных тупиц-фанатиков, будущий преемник клопа:
> 12 место с командой, которой пророчили еврокубки
орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
(ответить)
сегодня день КОРОЛЕЙ!!!
(ответить)
> "Манчестер Сити" — первая в истории команда, одержавшая пять побед кряду в высшем дивизионе Англии с разницей в 3+ мяча.
> "Молотобойцы" ни разу не обыграли "горожан" в 12 последних встречах в рамках чемпионата.
КОРОЛИ!!!
(ответить)
> ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:00
КОРОЛИ!!! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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1 Манчестер Сити 36 89
2 Ливерпуль 36 86
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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