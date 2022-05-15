37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В субботу, 15 мая, семью поединками стартует 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — БЕРНЛИ 14:00 Онлайн-трансляция



При Антонио Конте "Тоттенхэм" набрал 50 очков и забил 54 гола в Премьер-Лиге — только "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сделали это больше в этот период. "Бернли" одержал лишь две победы в 18 последних выездных поединках. "Шпоры" ни разу не уступили в девяти последних домашних встречах с "бордовыми" в чемпионате (8 побед, 1 ничья), три крайние из них выиграв с общим счетом 10:0.



Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро пропустит остаток сезона с травмой бедра. В лазарете ему составят компанию Яфет Танганга, Мэтт Дохерти, Серхио Регилон и Оливер Скипп.



"Бернли" устроит фитнес-тест для защитника Джеймса Тарковски. Бен Ми, Йоханн Берг Гудмундссон, Джей Родригес, Эшли Вествуд и Матей Выдра команде не помогут.



ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:00 Онлайн-трансляция



В прошлый уикенд против "Норвича" "Вест Хэм" отпраздновал свою первую победу в 11 последних матчах с учетом всех соревнований. "Манчестер Сити" — первая в истории команда, одержавшая пять побед кряду в высшем дивизионе Англии с разницей в 3+ мяча. "Молотобойцы" ни разу не обыграли "горожан" в 12 последних встречах в рамках чемпионата.



"Вест Хэм" надеется, что Саид Бенрахма залечит свою болячку вовремя. Крейг Доусон и Мичейл Антонио уже в строю. Анджело Огбонна травмирован.



"Сити" завершает сезон без Кайла Уолкера, Джона Стоунса и Рубена Диаша. Готовность Эмерика Лапорта и Фернандиньо определят фитнес-тесты.



АСТОН ВИЛЛА — КРИСТАЛ ПЭЛАС 16:00



"Астон Вилла" находится в двух очках от топ-10 Премьер-Лиги, где последний раз финишировала еще в сезоне 2010/11. "Кристал Пэлас" всего в двух победах от того, чтобы обновить клубный рекорд по количеству набранных очков за сезон Премьер-Лиги. "Орлы" не забили ни одного гола в четырех последних выездах на "Вилла Парк" в рамках чемпионата.



Нападающий "Виллы" Олли Уоткинс под вопросом из-за повреждения лодыжки. Джейкоб Рэмси возвращается после двух матчей дисквалификации. Кортни Хаус и Леон Бэйли играть пока не готовы.



"Пэлас" предстоит оценить состояние Висенте Гуаиты и Марка Гехи, но Натан Фергюсон и Джеймс Макартур точно не сыграют.



ЛИДС — БРАЙТОН 16:00 Онлайн-трансляция



В этом сезоне Премьер-Лиги "Лидс" потерпел девять поражений дома и пропустил 37 голов на "Элланд Роуд". "Брайтон" одержал четыре победы в шести последних матчах чемпионата — больше, чем в 25 предыдущих. "Белые" проиграли восемь из 10 последних встреч с "чайками" в чемпионате, в восьми из них даже не забивая.



"Лидс" снова может рассчитывать на Джека Харрисона и Рафинью, вынужденно замененных против "Челси" в среду. Надеется вернуться Патрик Бэмфорд, но Стюарт Даллас, Тайлер Робертс и Адам Форшоу по-прежнему травмированы.



В "Брайтоне" все по-прежнему на кадровом фронте — продолжают отсутствовать Якуб Модер, Джереми Сармьенто и Энок Мвепу.



УОТФОРД — ЛЕСТЕР 16:00



Безголевая ничья с "Эвертоном" в среду прервала серию "Уотфорда" из 11 домашних поражений подряд в Премьер-Лиге. "Лестер" пропустил 25 голов после стандартов в этом сезоне — больше всех в дивизионе. "Шершни" проиграли только дважды в 11 последних домашних встречах с "лисами" в рамках чемпионата (7 побед, 2 ничьи).



"Уотфорд" лишен аж девяти игроков, включая Кико Фемению, Тома Клеверли, Исмаилу Сарра, Эммануэля Денниса и Джошуа Кинга. Хассан Камара возвращается после дисквалификации.



Защитник "Лестера" Весле Фофана решил свои проблемы с икроножной мышцей. Рикарду Перейра остается в лазарете.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — НОРВИЧ 16:00



"Вулверхэмптон" потерпел восемь поражений в 12 последних матчах Премьер-Лиги — как и 24 первых в этом сезоне. "Норвич" рискует четвертый раз за эту кампанию оформить шесть проигрышей подряд. "Волки" не потерпели ни одного поражения в 10 последних домашних встречах с "канарейками" в высшем дивизионе (8 побед, 2 ничьи), в семи из них даже не пропуская.



"Уотфорд" будет лишен Ромена Саисса, Макса Килмена, Нелсона Семеду и Даниэла Поденсе.



В старт "Уотфорда" могут вернуться Тим Крул, Брандон Уильям и Киран Дауэлл.



ЭВЕРТОН — БРЕНТФОРД 18:30



"Эвертон" обезопасит себя от вылета, если выиграет этот матч, а "Лидс" не сможет выиграть свой. "Брентфорд" набрал на одно очко меньше, чем два других новичка Премьер-Лиги этого сезона ("Уотфорд" и "Норвич") вместе взятые. "Ириски" выиграли все четыре последние домашние встречи с "пчелами" во всех соревнованиях, включая 4:1 в Кубке Англии в этой кампании.



Полузащитник "Эвертона" Фабиан Дельф рискует пропустить остаток сезона с мышечной травмой. Бен Годри и Донни Ван де Бек снова в строю.



"Брентфорд" готов бросить в бой нападающего Серхи Каньоса, пропустившего четыре последних матча с повреждением задней поверхности бедра. Итан Пиннок, Саман Годдос и Франк Оньека команде не помогут.