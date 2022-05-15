Тухель: "Грустно, но я горжусь командой"

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что расстроен поражением в финале Кубка Англии, но в то же время гордится своей командой.

По словам Тухеля, он доволен тем, какой футбол показала его команды на "Уэмбли", не позволив "Ливерпулю" забить в течение 120 минут. Однако результат, конечно, печалит Томаса.



"Как и в предыдущем финале, Кубка Лиги, у меня нет сожалений. Я сказал команде, что горжусь ими".



"Мы были обязаны дать бой и усложнить жизнь "Ливерпулю". И мы сделали это, сделали снова. В первые 15 минут у нас были проблемы, но в целом мы провели превосходный матч".



"Мы свели на 0:0 матч против, возможно, лучшей атакующей команды в мире, а также мы создали много моментов. Мы заслуживали трофей, как заслуживали его они, но мы вновь уступили по пенальти".



"Конечно, мы очень расстроены. Нам грустно, но в то же время мы гордимся".



"Я был уверен, что мы победим сегодня. Я был уверен в этом до матча и во время матча, потому что мы добавляли по ходу матча. Я был уверен, до самой последней минуты, но, к сожалению, оказался неправ".



"Я должен переварить это и двигаться дальше. Такова жизнь в спорте".



"У нас есть все необходимое для завоевания трофеев, мы уже доказали это. Мы выиграли клубный Чемпионат Мира и Суперкубок Европы, и я не чувствую вины за то, что это случилось в начале сезона и зимой".



"Мы были хороши в Лиге Чемпионов и в обоих внутренних кубковых турнирах, мы способы проводить матчи на своем пике и обладаем характером, однако "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" показывают нам, что тебе нужна стабильность", — цитирует Тухеля Sky Sports.