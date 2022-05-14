Клопп подтвердил травмы Ван Дейка и Салаха

Юрген Клопп и Мохамед Салах Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил подробности травм защитника Виргила Ван Дейка и нападающего Мохамеда Салаха.

В субботу "Ливерпуль" завоевал Кубок Англии, в серии пенальти сломив сопротивление "Челси". Однако 120 минут 60-го для красных" матча в сезоне не прошли бесследно.

Еще в первом тайме у Салаха возникли проблемы с паховой областью, тогда как Ван Дейк был заменен перед дополнительными 30 минутами из-за боли в колене. Теперь "Ливерпулю" нужно оценить состояние двух ключевых игроков.

"Ситуация Мо чуть серьезнее, чем Вирджа. У Вирджа возникали небольшие проблемы на протяжении 120 минут".

"Когда Мо подошел, я должен был принять решение. Он сказал: "Я могу продолжать, но мне немного больно". Поэтому я заменил его. У нас есть запас прочности. Надеюсь, с ним все будет в порядке", — сообщил Клопп ITV.


Метки Ван Дейк, Кубок Англии, Ливерпуль, Салах, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 14.05.2022 23:12 # true-manc
    каким же лузером будет вновь обосравшийся сосалах, в первом своем финале получивший травму, и сейчас вновь пропускающий финал из-за повреждения, ахахахахахаха

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  2. hunter022 14.05.2022 23:10 # hunter022
    К новому году восстановятся!!!

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