Клопп подтвердил травмы Ван Дейка и Салаха

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил подробности травм защитника Виргила Ван Дейка и нападающего Мохамеда Салаха.

В субботу "Ливерпуль" завоевал Кубок Англии, в серии пенальти сломив сопротивление "Челси". Однако 120 минут 60-го для красных" матча в сезоне не прошли бесследно.



Еще в первом тайме у Салаха возникли проблемы с паховой областью, тогда как Ван Дейк был заменен перед дополнительными 30 минутами из-за боли в колене. Теперь "Ливерпулю" нужно оценить состояние двух ключевых игроков.



"Ситуация Мо чуть серьезнее, чем Вирджа. У Вирджа возникали небольшие проблемы на протяжении 120 минут".



"Когда Мо подошел, я должен был принять решение. Он сказал: "Я могу продолжать, но мне немного больно". Поэтому я заменил его. У нас есть запас прочности. Надеюсь, с ним все будет в порядке", — сообщил Клопп ITV.