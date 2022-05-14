Коутиньо хочет попасть с "Виллой" в Европу

Плеймейкер "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо заявил, что хочет помочь своему клубу попасть в еврокубки.

В минувший четверг Коутиньо присоединился к "Вилле" на постоянной основе по сделке стоимостью 17 миллионов фунтов, заключив контракт на четыре года.



Прямо сейчас "вилланы" находятся в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, однако 29-летний бразилец убежден, что команда Стивена Джеррарда способна на гораздо большее.



"Мы можем выступать лучше, нежели в этом году. Мы хотим чего-нибудь достичь — вроде попадания в Европу. Я так верю в эту команду и проделываемую тренерским штабом работу".



"Я верю, что мы должны быть в Европе и играть матчи в еврокубках. Мы будем упорно трудиться ради этого".



"Я чувствую себя счастливым в этом клубе. Я хорошо начал и хочу добиться хороших вещей с клубом. Я уже предвкушаю следующий год. Я верю в команду и клуб, а также в то, что следующий год сложится лучше".



"Главный тренер верит в меня. Мы давно знаем друг друга, и он со своим штабом очень хорошо меня приняли здесь".



"Он (Джеррард) отличный тренер, несомненно. Я рад, что меня тренирует он со своим штабом. У него большие амбиции, и я верю в те же вещи, что и он. Я хочу упорно трудиться ради достижения наших целей", — сообщил Коутиньо официальному веб-сайту "Виллы".