Дайч открыт к работе за рубежом

Бывший главный тренер "Бернли" Шон Дайч заявил, что открыт к работе за пределами Англии.

Дайч был уволен "Бернли" в прошлом месяце, покинув "Терф Мур" после 10 лет работы в клубе.



Сейчас 50-летний англичанин находится в поисках нового пристанища и допускает, что его следующая работа будет где-нибудь в Европе.



"У меня нет проблем с тем, чтобы отправиться работать за рубеж. География страны — не проблема".



"Я довольно гибок в своем мышлении касательно выбора клуба", — цитирует Дайча BBC.