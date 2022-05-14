Дайч открыт к работе за рубежом
Бывший главный тренер "Бернли" Шон Дайч заявил, что открыт к работе за пределами Англии.
Дайч был уволен "Бернли" в прошлом месяце, покинув "Терф Мур" после 10 лет работы в клубе.
Сейчас 50-летний англичанин находится в поисках нового пристанища и допускает, что его следующая работа будет где-нибудь в Европе.
"У меня нет проблем с тем, чтобы отправиться работать за рубеж. География страны — не проблема".
"Я довольно гибок в своем мышлении касательно выбора клуба", — цитирует Дайча BBC.
14.05.2022 21:00
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Разве что Шотландия
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В Барсу этого топарика!
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