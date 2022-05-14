Хави признал, что "Барселона" может быть вынуждена продать Де Йонга

Главный тренер "Барселоны" Хави признал, что финансовые проблемы могут заставить его клуб продать полузащитника Френки Де Йонга.

Оцениваемый в 75 миллионов фунтов Де Йонг считается трансферной целью нового наставника "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.



Френки является ключевым игроком для Хави, однако у каталонского клуба может не быть выбора, кроме как продать 25-летнего голландца ради пополнения опустевшей казны.



"Он очень важен для меня. Он выходит в стартовом составе практически на каждый матч — за исключением случаев, когда мы обращаемся к ротации из-за накопившейся усталости или календаря. Для меня он имеет фундаментальное значение".



"Однако все мы зависим от экономической ситуации в клубе", — приводит слова Хави Evening Standard.