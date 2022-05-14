"Арсенал" близок к покупке Маркиньоса

Маркиньос Первым приобретением "Арсенала" в летнее трансферное окно обещает стать бразильский вингер "Сан-Паулу" Маркиньос.

Отклонив несколько предложений "Сан-Паулу" о новом контракте, в конце концов Маркиньос заставил свой клуб отпустить его в Лондон.

Как сообщает ESPN, "Арсенал" заплатит за 19-летнего бразильца, способного сыграть на обоих флангах и даже центрального нападающего, 3.5 млн. евро (3.1 млн. фунтов).

Маркиньосу еще предстоит согласовать условия личного контракта, однако ожидается, что в ближайшее время сделка будет окончательно согласована.

Маркиньос является левшой и за "Сан-Паулу", свой родной клуб, дебютировал в июле 2021.


Метки Арсенал, видео, Маркиньос, Сан-Паулу

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2022 18:00

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