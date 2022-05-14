"Арсенал" близок к покупке Маркиньоса

Первым приобретением "Арсенала" в летнее трансферное окно обещает стать бразильский вингер "Сан-Паулу" Маркиньос.

Отклонив несколько предложений "Сан-Паулу" о новом контракте, в конце концов Маркиньос заставил свой клуб отпустить его в Лондон.



Как сообщает ESPN, "Арсенал" заплатит за 19-летнего бразильца, способного сыграть на обоих флангах и даже центрального нападающего, 3.5 млн. евро (3.1 млн. фунтов).



Маркиньосу еще предстоит согласовать условия личного контракта, однако ожидается, что в ближайшее время сделка будет окончательно согласована.



Маркиньос является левшой и за "Сан-Паулу", свой родной клуб, дебютировал в июле 2021.



