Клопп рассказал, что несколько раз отказал "Баварии"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что несколько раз отказал "Баварии" за время своей работы в мерсисайдском клубе.

В прошлом месяце Клопп заключил с "Ливерпулем" новый контракт до 2026 года. Юрген по-прежнему не видит клуба, на который он был бы готов променять "красных", и трофеи здесь не главное.



"Скажите, в какой другой клуб мне следовало бы уйти? Я бы мог спросить Пепа (Гвардиолу), не устал ли он от всех этих побед, чтобы я занял его место в "Сити". В этом идея? Это так не работает, я не хочу этого".



"Несколько раз я мог уйти в "Баварию". Я бы мог выиграть больше трофеев — я практически уверен насчет этого, ну или у меня были бы хорошие шансы на это, как минимум. Я не сделал этого. У меня есть контракт здесь, и я никогда не поступал таким образом. Мир не полон победителей. Мир полон пытающихся, надеюсь. Я пытаюсь, и иногда я побеждаю с другими людьми. И это делает меня счастливым", — цитирует Клоппа The Telegraph.