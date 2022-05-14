Аспиликуэта хочет отомстить "Ливерпулю"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что его команда жаждет взять реванш у "Ливерпуля" в финале Кубка Англии за поражение в финале Кубка Лиги.

Субботний матч на "Уэмбли" является переигровкой февральского финала Кубка Лиги, когда "синих" уступили трофей в эпической серии пенальти.



Аспиликуэта признает, что та неудача дополнительно мотивирует его команду к завоеванию трофея.



"Когда ты проигрываешь, ты хочешь вернуться и получить шанс одержать победу. Это правда, что мы снова играем в финале с "Ливерпулем", и ты хочешь быть на победившей стороне".



"Кто бы тебе ни противостоял, ты хочешь одержать победу и приложить руки к трофею".



"Мы были близки к победе в финале Кубка Лиги, мы дошли до серии пенальти и проиграли. Теперь у нас есть возможность завоевать Кубок Англии, и мы выжмем из нее максимум", — сообщил Аспиликуэта talkSPORT.