Аспиликуэта хочет отомстить "Ливерпулю"

Сесар Аспиликуэта Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что его команда жаждет взять реванш у "Ливерпуля" в финале Кубка Англии за поражение в финале Кубка Лиги.

Субботний матч на "Уэмбли" является переигровкой февральского финала Кубка Лиги, когда "синих" уступили трофей в эпической серии пенальти.

Аспиликуэта признает, что та неудача дополнительно мотивирует его команду к завоеванию трофея.

"Когда ты проигрываешь, ты хочешь вернуться и получить шанс одержать победу. Это правда, что мы снова играем в финале с "Ливерпулем", и ты хочешь быть на победившей стороне".

"Кто бы тебе ни противостоял, ты хочешь одержать победу и приложить руки к трофею".

"Мы были близки к победе в финале Кубка Лиги, мы дошли до серии пенальти и проиграли. Теперь у нас есть возможность завоевать Кубок Англии, и мы выжмем из нее максимум", — сообщил Аспиликуэта talkSPORT.


Метки Аспиликуэта, Кубок Англии, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 14.05.2022 16:11 # liverbro
    Ливерпуль много болтает о Реале,Челси много болтает о Ливерпуле..может хватит языком чесать и будете все просто хорошо тренироваться?!

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  2. best-friend777 14.05.2022 16:08 # best-friend777
    Ошибки учтены, Кепа на скамейке

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