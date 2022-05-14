Тухель: "Клопп — мастер того, чтобы быть андердогом"

Томас Тухель и Юрген Клопп Главный тренер "Челси" Томас Тухель отметил умение своего коллеги Юргена Клоппа выставлять "Ливерпуль" андердогом больших матчей и собирать симпатии публики.

На прошлой неделе рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал, что "каждый в этой стране поддерживает "Ливерпуль", рассуждая о симпатиям нейтральной аудитории в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Тухель считает это следствием очарования и ораторских навыков Клоппа, который всегда изображает свою команду не как фаворита и этим заставляет людей сопереживать "Ливерпулю".

"Клоппо — мастер того, чтобы быть андердогом. Он может заболтать вас насчет того, что он андердог и против "Вильярреала" с "Бенфикой", хотя это чудо, что они даже попали на них. Он делает это постоянно, и это вызывает у людей симпатию".

"Здесь не о чем завидовать. Клоппо — великолепный парень, забавный парень, один из лучших тренеров в мире, и таково его поведение. Когда он тренировал в Дортмунде, вся страна обожала Дортмунд. Теперь он тренирует "Ливерпуль", и у вас есть ощущение, что вся страна любит "Ливерпуль".

"Он заслуживает большой похвалы, и это то, с чем тебе приходится иметь дело как их сопернику. Но это всегда забавно — если завтра нам положено быть плохими парнями, то не проблема. Мы примем эту роль. Мы не хотим симпатий всей страны — мы хотим трофей", — цитирует Тухеля The Guardian.


Метки Клопп, Ливерпуль, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. electric 14.05.2022 14:37 # electric
    Зависть тухлого не даёт покоя пенсам.
    КНЯЗЬ!!!

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  2. true-manc 14.05.2022 14:33 # true-manc
    > Тухель считает это следствием очарования и ораторских навыков Клоппа

    правильно будет не "ораторских", а "оральных". админ, учи свой родной язык.

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  3. kukuruzzo 14.05.2022 14:32 # kukuruzzo
    а Тухелян-то неплохо подколол

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  4. true-manc 14.05.2022 14:30 # true-manc
    иными словами: клоп - мастер пассивной роли

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  5. jirrort 14.05.2022 14:12 # jirrort
    ИМПЕРАТОР!!!

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  6. bahosh 14.05.2022 14:02 # bahosh
    что за чушь ты несешь Пухель.

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