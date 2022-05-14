Тухель: "Клопп — мастер того, чтобы быть андердогом"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель отметил умение своего коллеги Юргена Клоппа выставлять "Ливерпуль" андердогом больших матчей и собирать симпатии публики.

На прошлой неделе рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал, что "каждый в этой стране поддерживает "Ливерпуль", рассуждая о симпатиям нейтральной аудитории в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



Тухель считает это следствием очарования и ораторских навыков Клоппа, который всегда изображает свою команду не как фаворита и этим заставляет людей сопереживать "Ливерпулю".



"Клоппо — мастер того, чтобы быть андердогом. Он может заболтать вас насчет того, что он андердог и против "Вильярреала" с "Бенфикой", хотя это чудо, что они даже попали на них. Он делает это постоянно, и это вызывает у людей симпатию".



"Здесь не о чем завидовать. Клоппо — великолепный парень, забавный парень, один из лучших тренеров в мире, и таково его поведение. Когда он тренировал в Дортмунде, вся страна обожала Дортмунд. Теперь он тренирует "Ливерпуль", и у вас есть ощущение, что вся страна любит "Ливерпуль".



"Он заслуживает большой похвалы, и это то, с чем тебе приходится иметь дело как их сопернику. Но это всегда забавно — если завтра нам положено быть плохими парнями, то не проблема. Мы примем эту роль. Мы не хотим симпатий всей страны — мы хотим трофей", — цитирует Тухеля The Guardian.