Коутиньо будет получать в "Вилле" на 70% меньше, чем в "Барселоне"

Ради постоянного трансфера в "Астон Виллу" плеймейкер Филиппе Коутиньо согласился на 70-процентное понижение зарплаты.

Взяв Коутиньо в аренду у "Барселоны" на вторую половину этого сезона, в минувший четверг "Вилла" объявила о выкупе Филиппе за 17 миллионов фунтов.



Коутиньо заключил с бирмингемским клубом контракт до 2026 года с зарплатой, которую The Telegraph оценивает в 125,000 фунтов в неделю.



При этом на "Ноу Камп" Филиппе получал 470,000 фунтов в неделю, до вычета налогов, и столь внушительное понижение зарплаты говорит о желании 29-летнего бразильца вернуться в английский футбол и, наконец, найти постоянное пристанище после скитаний по арендам.