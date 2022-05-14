Двое игроков МЮ подрались на тренировке

Ральф Рангник Двое игроков "Манчестер Юнайтед" подрались во время тренировки.

Этот инцидент случился в четверг на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне. Уже ближе к концу тренировки два игрока повздорили друг с другом и решили выяснить отношения на кулаках.

Однако драчунов быстро растащили по разным углам, а тренерский штаб "Юнайтед" принял решение досрочно прекратить занятие, сообщает The Sun.

Случившееся лишь показывает, какова атмосфера в раздевалке команды Ральфа Рангника и насколько велико разочарование игроков неудачным сезоном.

Добавим, в этом сезоне "Юнайтед" остается сыграть только один матч — против "Кристал Пэлас" в следующий уикенд.


Метки Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2022 12:00

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  1. makeewadim 14.05.2022 12:50 # makeewadim
    страпон не поделили

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  2. mancunia-planet 14.05.2022 12:25 # mancunia-planet
    Пиздюки, лучше б на поле дрались. Рангника дибил тоже оказался, нихуя не тренер и босс.

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  3. germes 14.05.2022 12:18 # germes
    Игроки разошлись в оценках кацапов. Один считал, что они конченные мудаки, а второй - что они опущенные трусливые крысы. Понятное противоречие, хотя оба они правы.

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  4. true-manc 14.05.2022 12:06 # true-manc
    пенальдеш и де гей подрались за кристину

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