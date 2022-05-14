Двое игроков МЮ подрались на тренировке

Двое игроков "Манчестер Юнайтед" подрались во время тренировки.

Этот инцидент случился в четверг на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне. Уже ближе к концу тренировки два игрока повздорили друг с другом и решили выяснить отношения на кулаках.



Однако драчунов быстро растащили по разным углам, а тренерский штаб "Юнайтед" принял решение досрочно прекратить занятие, сообщает The Sun.



Случившееся лишь показывает, какова атмосфера в раздевалке команды Ральфа Рангника и насколько велико разочарование игроков неудачным сезоном.



Добавим, в этом сезоне "Юнайтед" остается сыграть только один матч — против "Кристал Пэлас" в следующий уикенд.