Двое игроков МЮ подрались на тренировке
Двое игроков "Манчестер Юнайтед" подрались во время тренировки.
Этот инцидент случился в четверг на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне. Уже ближе к концу тренировки два игрока повздорили друг с другом и решили выяснить отношения на кулаках.
Однако драчунов быстро растащили по разным углам, а тренерский штаб "Юнайтед" принял решение досрочно прекратить занятие, сообщает The Sun.
Случившееся лишь показывает, какова атмосфера в раздевалке команды Ральфа Рангника и насколько велико разочарование игроков неудачным сезоном.
Добавим, в этом сезоне "Юнайтед" остается сыграть только один матч — против "Кристал Пэлас" в следующий уикенд.
14.05.2022 12:00
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страпон не поделили
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Пиздюки, лучше б на поле дрались. Рангника дибил тоже оказался, нихуя не тренер и босс.
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Игроки разошлись в оценках кацапов. Один считал, что они конченные мудаки, а второй - что они опущенные трусливые крысы. Понятное противоречие, хотя оба они правы.
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пенальдеш и де гей подрались за кристину
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