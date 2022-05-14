Беллингем подтвердил, что останется в Дортмунде

Джуд Беллингем Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем подтвердил, что останется в дортмундской "Боруссии" на следующий сезон.

Беллингем блестяще отыграл свой второй немецкий сезон после перехода из "Бирмингема" за 25 миллионов фунтов, забив шесть голов и отдав 11 результативных передач. Также в этой кампании Джуд стал регулярно вызываться в национальную команду.

18-летнего англичанина называют трансферной целью "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", однако грандам Премьер-Лиги придется запастись терпением минимум на год.

"Следующий матч за Дортмунд — это единственное будущее, о котором я думаю".

"Я по-настоящему предвкушаю следующий сезон. Не могу дождаться, когда он, наконец, начнется. Но да, я буду здесь в следующем сезоне, и я буду готов".

"Я знаю, что моя судьба в моих руках, как и знаю, что смогу продолжать развиваться, если буду стараться и доверять окружающим меня людям".

"Я приехал из Англии как молодой талант. Я не испытывал особого давления. Первый сезон сложился хорошо. Были матчи, когда я оказывался среди запасных, а иногда я не играл вовсе".

"Думаю, мое развитие в этом году означает, что я играл более важную роль в каждом матче, за исключением парочки. Я по-настоящему благодарен Дортмунду, как они обращаются с моим талантом".

"Думаю, большой похвалы заслуживает тренерский штаб, как и люди, которые не допускают шумихи вокруг меня. Поэтому я могу просто сосредоточиться на достижении побед в матчах, ведь именно ради этого я здесь", — сообщил Беллингем Ruhr Nachrichten.


Метки Беллингем, Боруссия

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2022 11:00

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  1. vals1702 14.05.2022 11:47 # vals1702
    в голубую помойку не пойдет. Только Ливерпуль - лучший клуб мира !

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  2. high-malvern 14.05.2022 11:44 # high-malvern
    МЮ, Лузерпуль? Смешно. Парень в будущем уже в Сити.

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