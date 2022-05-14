Клопп не завидует тратам "Сити"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не завидует способности "Манчестер Сити" крупно тратиться на трансферы.
Купив прошлым летом Джека Грилиша за рекордные для Премьер-Лиги 100 миллионов фунтов, сейчас "Сити" осуществил еще один громкий трансфер. "Горожане" согласовали переход нападающего Эрлинга Холанда из бывшего клуба Клоппа дортмундской "Боруссии".
Клопп совершенно спокойно к этому относится, ведь "Сити" не делает слабее "Ливерпуль".
"Это не так, что я смотрю на другие команды и говорю: "Эх, они купили того-то". Если честно, я никогда так не думал".
"В Германии довольно часто бывало, что они ("Бавария") отнимали игрока у меня и брали его к себе. Это добавляло им 20% и отнимало 20% у нас. Это не круто, но до тех пор, пока они не отнимают у нас, меня это устраивает", — цитирует Клоппа Evening Standard.
14.05.2022 10:00
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Последние комментарии:
голубая помойка без истории.
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Завистливый ЛГБТ-активист. Говорит что не завидует. А на самом деле завидует :)
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Пфф,че этим мешкам голубым завидовать?историю не купишь!
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Гений !
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КНЯЗЬ!!!
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Было бы чему завидовать.
0 ЛЧ
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