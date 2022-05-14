Клопп не завидует тратам "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не завидует способности "Манчестер Сити" крупно тратиться на трансферы.

Купив прошлым летом Джека Грилиша за рекордные для Премьер-Лиги 100 миллионов фунтов, сейчас "Сити" осуществил еще один громкий трансфер. "Горожане" согласовали переход нападающего Эрлинга Холанда из бывшего клуба Клоппа дортмундской "Боруссии".



Клопп совершенно спокойно к этому относится, ведь "Сити" не делает слабее "Ливерпуль".



"Это не так, что я смотрю на другие команды и говорю: "Эх, они купили того-то". Если честно, я никогда так не думал".



"В Германии довольно часто бывало, что они ("Бавария") отнимали игрока у меня и брали его к себе. Это добавляло им 20% и отнимало 20% у нас. Это не круто, но до тех пор, пока они не отнимают у нас, меня это устраивает", — цитирует Клоппа Evening Standard.