Клопп не завидует тратам "Сити"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не завидует способности "Манчестер Сити" крупно тратиться на трансферы.

Купив прошлым летом Джека Грилиша за рекордные для Премьер-Лиги 100 миллионов фунтов, сейчас "Сити" осуществил еще один громкий трансфер. "Горожане" согласовали переход нападающего Эрлинга Холанда из бывшего клуба Клоппа дортмундской "Боруссии".

Клопп совершенно спокойно к этому относится, ведь "Сити" не делает слабее "Ливерпуль".

"Это не так, что я смотрю на другие команды и говорю: "Эх, они купили того-то". Если честно, я никогда так не думал".

"В Германии довольно часто бывало, что они ("Бавария") отнимали игрока у меня и брали его к себе. Это добавляло им 20% и отнимало 20% у нас. Это не круто, но до тех пор, пока они не отнимают у нас, меня это устраивает", — цитирует Клоппа Evening Standard.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2022 10:00

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  1. vals1702 14.05.2022 11:46 # vals1702
    голубая помойка без истории.

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  2. high-malvern 14.05.2022 11:40 # high-malvern
    Завистливый ЛГБТ-активист. Говорит что не завидует. А на самом деле завидует :)

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  3. liverbro 14.05.2022 10:41 # liverbro
    Пфф,че этим мешкам голубым завидовать?историю не купишь!

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  4. vals1702 14.05.2022 10:37 # vals1702
    Гений !

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  5. electric 14.05.2022 10:29 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  6. dexter 14.05.2022 10:04 # dexter
    Было бы чему завидовать.


    0 ЛЧ

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