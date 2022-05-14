Фердинанд: "Де Йонг стал бы отличным приобретением для МЮ"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг стал бы отличным приобретением для "красных дьяволов".

Грядущим летом "Юнайтед" может купить сразу двух полузащитников, и кандидатуру Де Йонга своему новому клубу предложил главный тренер Эрик Тен Хаг, знакомый с Френки по совместной работе с "Аяксом".



Фердинанд признает, что Де Йонг не обладает внушительными физическими данными, однако Рио видит у 25-летнего голландца много других полезных качеств.



"Я всегда считал его игроком топ-уровня. Говорят, Френки Де Йонг может стать первым приобретением при Тен Хаге, и я бы сказал на это: "Да, отличное приобретение".



"Он не обладает огромными габаритами, но он быстро работает с мячом, очень хороший дриблер, умеет разобраться на клочке пространства, хорош при принятии решений, хороший распасовщик, его баланс и техника очень хороши".



"Юнайтед" — это команда, которой нужны игроки, умеющие контролировать мяч и игру и заставляющие команду правильно функционировать в плане игрового баланса и владения мячом. Думаю, он стал бы хорошим дополнением к команде", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.