Вернер не жалеет, что предпочел "Челси" "Ливерпулю"

Нападающий Тимо Вернер заявил, что не жалеет о своем решении отвергнуть "Ливерпуль" и перейти в "Челси" два года назад.

Летом 2020 "Челси" опередил не только "Ливерпуль", но также "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", купив Вернера у "РБ Лейпциг" за 45 миллионов фунтов.



По всей видимости, "красные" не слишком об этом жалеют, потому что сорвавшийся трансфер Вернера заставил их переключиться на блестяще раскрывшегося Диогу Жоту, однако и сам Тимо до сих пор доволен своим выбором.



"Насколько близок я был к переходу в "Ливерпуль"? Я лишь могу сказать, что у них немецкий тренер, с которым я познакомился много лет назад, потому что он уговаривал меня перебраться в Дортмунд, еще когда я выступал за "Штутгарт". Но в то время я играл неважно, и ничего не произошло".



"Когда я был в Лейпциге, у меня появилась возможность отправиться в Премьер-Лигу. "Ливерпуль" тоже был в моих мыслях, и была большая вероятностью, что я перейду туда, но в конце концов я выбрал "Челси", где я выиграл Лигу Чемпионов в прошлом году. Это было не самое плохое решение", — цитирует Вернера Evening Standard.