Роналду "в восторге" по поводу назначения Тен Хага

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду впервые высказался по поводу назначения Эрика Тен Хага новым главным тренером "красных дьяволов".

В последнее время ходят противоречивые слухи о том, есть ли Роналду место в планах Тен Хага на следующий сезон, однако 37-летний португалец, судя по всему, никуда не собирается и предвкушает совместную работу с голландским специалистом.



"Насколько мне известно, он проделал великолепную работу в "Аяксе", и он опытный тренер. Но нам нужно дать ему время".



"Нас ждут перемены в соответствии с тем, чего он хочет. Конечно, я надеюсь, что нам будет сопутствовать успех, потому что, если ты будешь успешен, весь Манчестер будет успешен. Я желаю ему всего наилучшего".



"Мы рады и испытываем восторг — не только игроки, но и болельщики. Я желаю ему всего наилучшего, и будем надеяться, в следующем году мы выиграем трофеи", — сообщил Роналду официальному веб-сайту "Юнайтед".